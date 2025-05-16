Evliliğini kurtarmak istemiş

Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma emrine uymayan İlyas Sudiyev şikayet üzerine tutuklandı.

Boşanmaya aşamasındaki eşine 200 metreden fazla yaklaşması yasaklanan ve evine girmesi men edilen zanlı aykırı davranışta bulunduğu için dün teminat duruşmasına çıkarıldı. Zanlının daha önce de mahkeme emrine uymadığı ifade edilirken, avukatı evliliğini kurtarmaya çalıştığını iddia etti.

Polis; Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından eşine 200 metreden fazla yaklaşması yasaklanan ve evine girmesi men edilen zanlının aykırı harekette bulunduğunu söyledi. Polis; zanlının 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Ortaköy bölgesindeki evine giderek, mahkemenin koruma emrine riayetsizlik yaptığını söyledi.

Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, koruma emri kararının sürdüğünü ve zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis; zanlının 20 Nisan 2015 tarihinde de benzer suçtan tutuklanarak, 21 Nisan’da mahkemeye çıkarıldığını ve teminata bağlandığını söyledi. Polis; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin boşanma davasının 24 Haziran’da yapılacağını, evliliğini kurtarmaya çalıştığını, bu nedenle eşinin evine gittiğini söyledi.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

