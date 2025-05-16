Çalışma izni iptal

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da satış sorumlusu olarak çalıştığı şirkette, 15 ay boyunca müşterilerden aldığı paralardan, bir milyon 669 bin TL ile 33 bin 532 dolarlık kısmını muhasebeye teslim etmeyerek çalan Ali Kılıç, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener; zanlının 2024 yılı Ocak ayı ile 2025 yılı Nisan ayı arasında, satış sorumlusu olarak çalıştığı şirkette, müşterilerden almış olduğu bir milyon 669 bin TL ile 33 bin 532 dolar parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; zanlının ülkemizde çalışma izniyle ikamet ettiğini ancak işlemiş olduğu suçun ardından, işyerinin çalışma iznini iptal etmesiyle yasal statüsünün sona erdiğini bildirdi. Polis; zanlının davaları görülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; zanlının 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

