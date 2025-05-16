AB bunu değerlendirmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, AİHM tarafından etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevsiz hale getirilmesi yönündeki girişimlerin çözüm sürecine zarar verdiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi tarafından Avrupa Günü dolayısıyla düzenlenen panelde, Avrupa Birliği’nin barış paradigmasının Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine nasıl katkı sunabileceği ele alındı.

Panelde konuşan Erhürman, mülkiyet konusuna da değindi.

Erhürman; Kıbrıs müzakerelerinin temel başlıklarından biri olan mülkiyet sorununun bireysel davalar ve ceza şikayetleri üzerinden çözülmeye çalışılmasının, barış sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Erhürman; Kıbrıslı Türklerin de benzer hukuki yolları kullanmaya başlaması halinde, bunun çözüm sürecini daha da zorlaştıracağını ifade ederek; Güney’de ve Kuzey’de mağdur olan bireylerin hassasiyetlerini anladığını, ancak iki toplumun yakınlaşmasını ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasını hedefleyen bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, Avrupa Birliği’nin bu durumu doğru şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Mülkiyet konusunda Kuzey’de yürütülen icraata ve düzenlemelere ilişkin eleştirilerimizi biz her gün gündeme getiriyoruz. Ama burada madalyonun diğer yüzünü de konuşmak istiyorum. Annan Planı’nda mülkiyete ilişkin düzenlemeler vardı. O Plan kabul edilmiş olsaydı bugün mülkiyetle ilgili sorunların çok önemli bir kısmı aşılmış olacaktı… 2005’te, çözümsüzlük koşullarında Kıbrıslı Türkler Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kurdu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu Komisyon’u etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul etti. Takdir edersiniz ki Güney’de mal bırakmış ve mağdur olmuş pek çok Kıbrıslı Türk’ün mağduriyetleri hiçbir biçimde giderilmezken, yalnızca Kıbrıslı Rum başvurucuların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin bir mekanizmayı uluslararası hukuka ve AİHM kararlarına uygun biçimde kurup çalıştırmak hiç kolay bir iş değildir.”

Kıbrıslı Türklerin 2004’te referandumda “evet” dediğinin unutulmaması gerektiğini belirten Tufan Erhürman, “Yıl 2025. Beklenen neydi? Kıbrıslı Türkler, üstelik Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kurmuş olmalarına karşın, Kuzey’de ekonomik hayatı tamamen durduracaklar mıydı?” diye sordu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, AİHM tarafından etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevsiz hale getirilmesi yönündeki girişimlerin çözüm sürecine zarar verdiğini belirtti.

