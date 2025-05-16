Para cezasını ödeyemedi

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda trafik kazası yapan ve yapılan nefes ölçümünde 106 promil alkollü olduğu tespit edilen Sevim Özdemir, kendisine yazılan 43 bin 469 bin TL para cezasını ödeyemeyince mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme davaları görülünceye kadar zanlının ehliyetine el konulmasına emir verdi.

Duruşmada olguları aktaran polis; 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde KA 323 plakalı aracıyla seyreden Sevim Özdemir’in 106 miligram alkollü içki tesiri altında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Türkeli Kavşağı'na dikkatsizce giriş yaptığını söyledi. Polis; zanlının o esnada anayolda batı istikametine doğru seyreden Gökhan Bayram’ın (E-30) kullandığı NB 583 plakalı araçla çarpıştığını kaydetti. Polis; Özdemir’in kazada yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis; sağ omzu kırılan zanlının tedavisinin ardından taburcu edildiğini, akabinde alkollü araç kullandığı için ceza yazıldığını açıkladı. Polis; zanlının cezayı ödeyecek maddi gücünün olmadığını söylediğini, bu nedenle ehliyetinin geçici olarak iptali için mahkemeye başvurulduğunu belirtti.

Mahkeme; zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.

Yeni trafik cezaları yasasına göre; 100-150 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullananlara 43 bin 469 TL para cezası uygulanıyor. Cezayı ödemeyenler mahkemeye sevk ediliyor.

