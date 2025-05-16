Tam bin 47 gün kaçak yaşadı

Ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Emene Collandau Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün ek tutuklama emri alındı.

Polis; 14 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa’da Mehmet Emin Sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında yaya olarak yürüyen zanlının devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan kontrollerde zanlının 2 Şubat 2022 tarihinden itibaren bin 47 gün KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis; zanlının kaçak yaşam sürdüğü zaman diliminde nerede ve ne şekilde ikamet ettiğini ve herhangi bir suç işleyip işlemediğini araştıracaklarını kaydetti.

Polis; ayrıca ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

