250 bin liraya anlaştı

Suna ERDEN

Ülkede öğrenci olarak bulunan ve Çatalköy'de yaşayan N.İ'ye (E-24) ait Range Rover araca 4 el ateş ettikten sonra kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan Görkem Mete dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının 250 bin TL karşılığında tetikçilik yapmayı kabul ettiği açıklandı.

Zanlının dere yatağına attığını söylemesi üzerine bulunan Avusturya yapımı Glock marka tabancanın olayda kullanılan silah olmadığının tespit edildiği açıklandı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Şanlıer, duruşmada bulguları aktardı. Polis; olayın 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’te Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis; zanlı Görkem Mete’nin N.İ’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan aracına 4 el ateş açtığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının kurşunlama olayından 40 dakika sonra kaçmaya çalışırken taksi içerisinde tespit edilerek yakalandığını açıkladı. Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Mayıs’ta KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tabanca ile kıyafetlerini bir dere yatağına attığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının gösterdiği yerde bir adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca, olayda kullanılan 2 adet çorap ve bir adet tişört emare alındığını belirtti.

Telegramdan irtibat kurdu

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının Türkiye’de telegramdan irtibat kurduğu şahısla 250 bin TL’ye anlaşıp, tetikçilik yapmak üzere KKTC’ye geldiğini belirlediklerini söyledi.

Polis; ayrıca zanlının olay yerinden başka bir araçla kaçtığının tespit edildiğini kaydetti.

Aracı kurşunlanan N.İ.’ye Türkiye’den tehdit mesajları gönderildiğini kaydeden polis; mesajların gönderildiği telefonla zanlının kullanımındaki telefon arasında görüşme yapılıp yapılmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Olayda kullanılan silah yerine başka bir tabanca bulundu

Polis; zanlının gösterimi ile bulunarak emare alınan silahın balistik incelmesinin yapıldığını ancak saldırıda kullanılan tabanca olmadığının belirlendiğini kaydetti.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan silahın arandığını, dere yatağında bulunan tabancanın kim veya kimler tarafından oraya bırakıldığının soruşturulacağını; zanlının olay yerinden ayrılırken kullandığı aracın arandığını belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

