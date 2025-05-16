25 öğrenci taburcu oldu

Yenierenköy’de öğrencileri taşıyan otobüsün sürücüsü Yahya Güngör (E-33) dün çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlandı.

Teminat şartlarını yerine getiren otobüs sürücüsü serbest kaldı. Kazada yaralanan 28 öğrenciden 25’i taburcu edilirken, 3’ünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 14 Mayıs 2025 tarihinde Yenierenköy'de öğrencileri taşıyan TET 123 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü Yahya Güngör dün çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiren otobüs sürücüsü serbest kaldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket de yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.

Kazada yaralanan 28 öğrenciden 25’inin taburcu edildiğini belirten Şirket; 3 öğrencinin tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürdüğünü söyledi.

Şirket; tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının kontrol altında olduğunu belirtti.

Yenierenköy’de öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, biri şoför 28’i öğrenci olmak üzere toplam 29 kişi yaralanmıştı.

