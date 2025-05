Kapılar kapanmasın

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi’nin kuzeydeki mülklerin satışını engellemek amacıyla tutuklama emirleri çıkarması, diğer sektör mensuplarını da tedirgin etti. Diyalog’a konuşan Arasta esnafı “Rumların yürüttüğü siyasete karşılık verilecek diye sınır kapıları kapatılmamalı. Böyle bir durum yaşanırsa, ekonomi çöker” dedi.

Ne dediler?..

Özkay Ertayfur

“Rum Yönetimi’nin mülklerle ilgili tutuklama kararları sonrasında sınır kapılarından geçişlerde bir durgunluk vardır. Sınır kapılarının ne olacağı hiç belli değil. Bu konular çözüm olmadıktan sonra da çözülmeyecek. Rumlar buraya gelmemeye başladı çünkü tutuklamalar burada da başlar diye bir endişe içerisindedirler. Tutuklama kararı çarşıya da olumsuz yansıyacaktır çünkü gelen giden olmazsa çarşı çökecektir. Beklentim bu sınır kapılarının açık kalmasıdır.”

Samet Kölgesiz

“Rum Yönetimi’nin mülklerle ilgili tutuklama kararı sonrasında geçişlerde bir değişiklik şu an için görmedim ancak bu işin mağduru olsam bir tedirginlik yaşardım. Ben mülk sahibi olmasam da bir tedirginlik yaşıyorum. Şu an için bu sorundan kaynaklı bir düşüş olacağını sanmıyorum. Tutuklama kararına ilişkin bizim yetkililerin de bir adım atması gerekiyor. Çözülemeyecek bir konu değil ve iki tarafın da liderleri bir araya gelerek bu konu hakkında bir görüşme yapmaları gerekiyor. Her iki tarafın insanı da geçiş yaparken tutuklanırım korkusu yaşamamalı.”

Ahmet Cabacaba

“Bu tutuklama kararı bence çok yanlış bir tutumdur. Benim düşüncem öyle veya böyle zaten biz onlarla anlaşamazdık ancak bu biçim bir kararla anlaşamamayı kendileri istiyor. Bu durumun çarşıya yansıdığını da düşünüyorum çünkü birkaç gündür çarşıda doğru düzgün Rum da göremiyorum. Beklentim yoktur; çünkü dünya bizi tanımaz ve onlar tanındığı sürece biz hiçbir şey beklemeyiz.”

Olgun Şila

“Rum Yönetimi’nin mülklerle ilgili tutuklama kararı sonrasında geçişlerde pek bir şey ben fark etmedim. Bu tutuklama kararının devamı halinde mutlaka çarşı da olumsuz etkilenecektir çünkü her iki tarafın da içinde tutuklanma endişesi olacaktır. Rumlar dürte dürte bir olay çıkartacaktır. Rum Yönetimi’nin tavrına karşı bizim hükümetin de aynı pozisyona girmesi gerektiği inancındayım.”

Mehmet Zeki Yıldırım

“Rum Yönetimi’nin mülklere yönelik tutuklama kararları sonrasında geçişlerde bir sıkıntı gözlemlemedim. Ben de sıklıkla oraya geçiyorum ve geçen kişilerde de bir tedirginlik olmadığını gördüm. Burada korkması gerekenler Rum mallarını satan ve milyonlarca lira kazanan kişiler düşünsün. Bizim de benzer bir tavırda bulunmamız halinde ne olacak? Bence her iki tarafın liderleri hatta Birleşmiş Milletler, Yunanistan ve Türkiye’nin de bir araya gelerek bu konunun konuşulması lazım. Bizim de o tarafta çok Türk mallarımız kaldı. Bu böyle devam etmemeli. Geçiş yapacak olanların bir tedirginlik yaşamaması lazım.”