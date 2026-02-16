banner564

Değeri 8 milyara yaklaştı

Güney Kıbrıs’taki toprağın yüzde 10’u Türklere ait

Güney Kıbrıs’ta kalan Türk mülklerinin yönetiminden sorumlu müdür Anthi Lakkotripi, kira sözleşmelerinde yapılan ihlaller konusuna değindi.

Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Lakkotripi, 2024-2025 yıllarında 4 bin 32 kira sözleşmesi üzerinde inceleme yapıldığını ve 512 durumda ihlal tespit edildiğini söyledi.
Lakkotripi açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs toprağının, yüzde 10.14’e denk gelen 609 milyon metrekare Kıbrıs Türk malı bulunduğunu belirtti ve bu taşınmazların değerinin 7 buçuk milyar Euro’yu aştığını ifade etti.
Lakkotripi, yasal düzenlemelerle Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan kaosun da sonlandırılacağını belirtti.
 

Rıza Murat
Rıza Murat - 6 saat Önce

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk malları yüzde 10 kadardır ,
Kuzey Kıbrıs’taki Rum malları oranı ise yüzde 85 kadardır !
Ayikla Pirincin Taşını TRNC !

