İki noktada hizmette

KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Girne’de iki noktada hizmet veren şarj üniteleri tüm ilçelere yaygınlaştırılacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra, Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Olgun Yetişmiş, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile diğer yetkililerin katıldığı tanıtım etkinliğinde, şarj ünitelerinin teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgi verildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa standartlarına göre üretilen tüm araçlara uyumlu şarj ünitelerinin 26 ülkede daha kullanıldığı ifade edilen tanıtımda, uygun ekipmanla Japon malı araçların da şarj ünitelerini kullanmalarının mümkün olacağı kaydedildi.

Etkinlikte katılımcılara uygulamalı olarak da bilgi verildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yenilenebilir enerjinin geleceğin teknolojisine yön vereceğine işaret ederek, bu yöndeki gelişmeleri KKTC’de de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taçoy, dünyada gelişen enerji koşullarıyla bu koşulların yarattığı teknolojilere uyum sağlamanın taşıdığı öneme vurgu yaparak, bu gibi yatırımların elektrikli araç kullanımını teşvik edecek yatırımlar olduğunu vurguladı ve bu yönde adım atan şirket temsilcilerine teşekkür etti.