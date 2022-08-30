İmkanlar bu kadar

Kamuda 2011 yılı sonrası işe başlayan ortaokul öğrenimli hizmet sınıflarında görev ifa edenlere 300 orta öğrenimli hizmet sınıflarında görev ifa edenlere 200 ve yükseköğrenimli hizmet sınıflarında görev ifa edenlere 100 TL artış yapıldı.

Maliye Bakanı Alişan Şan, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına imkanlar dahilinde küçük de olsa dokunuşlar yaptıklarını belirterek, bunun eylül ayı maaşlarına yansıtılacağını söyledi.

Şan dün kamuda örgütlü sendikalarla üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Şan, 2011 sonrası kamuya girenlerin enflasyon nedeni ile fazla vergi kesintilerinden doğan mağduriyetlerini giderme konusunda, kamuda örgütlü sendikalara bilgi verdi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Yıllık Matrah ve Vergi Oranları ile ilgili çalışmada yaptıklarını ancak oranlarla yılın başında değişiklik yapabileceklerini belirtti.

Şan şu ifadeleri kullandı:

“Gönlüm arzu ederdi ki, daha yüksek rakamlar olsun. Ancak şu çok nettir. Bir ek bütçe ile de karşı karşıya kaldık. Bu ek bütçeyi de yaparken Hayat Pahalılığı beklediğimizin de üzerinde geldi. Kendi kalemlerimizde de bir takım sorun, sıkıntılar var. Belki bu rakamlar çok mutluluk verici rakamlar olmayabilir ancak elimizdeki imkânlar nispetinde yapabileceğimizi ortaya koymaya çalıştık.”

Tedbir amaçlı borçlanma

Bu arada Bakan Şan, Maliye’nin 600 milyon lira borçlanmasıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Şan, Maliye Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulundan tedbir amaçlı almış olduğu borçlanma limiti yetkisinin yanlış yorumlandığını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şan şöyle dedi:

“Önümüzdeki aylarda seçim yasaklarının da göz önünde bulundurularak, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası tahminleri ihtiyaçları doğrultusunda, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu’nun vermiş olduğu yetkiyle 600 milyon TL’ye kadar borçlanma yetkisi alınmıştır. Söz konusu borçlanma limiti yetkisi tedbir amaçlı alınmış olup, bazı basın yayın organlarında yanlış yorumlanmakta ve kamuoyu bu algı ile yönlendirilmektedir.”

