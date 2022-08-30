7 milyonluk ihaleye çıkıldı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kermiya bölgesinde yaklaşık 200 dönüm üzerine 346 parsel olarak ayrılan şehit çocukları arsalarının altyapılarının tamamlanması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Tüm altyapı çalışmalarını 2023 yılının ilk yarısında tamamlamış olacağız” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Öztürkler, bu yılın ilk aylarında su, telefon altyapılarının bitirildiğini, geriye kalan asfalt yol projesinin ilk etabı için ise 7 milyon 700 bin Türk liralık bedelle ihaleye çıkıldığını belirtti.

Kermiya şehit çocukları arsalarının 14 yıl gibi uzun bir süredir tamamlanamamasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Bakan Öztürkler, göreve gelir gelmez herkesin hassas olduğu bu konuda nihai sonuca varmak için eksikliklerin hızlıca tespit edildiğini ve altyapı çalışmalarının aksatılmadan devam etmesi yönünde adımlar atıldığını belirtti.

Öztürkler, arsalar için 2022 yılı başında su, telefon ve yol ihalesine çıkıldığını, 14 yıldır tamamlanmayan alt yapı çalışmalarının başlatıldığını ancak yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle dalgalı kur sorunundan dolayı ihalelerin tamamlanamadan durduğunu, bu nedenle de altyapı işlerinin hepsinin bitirilemediğini açıkladı.

Yolların yarıya yakını 2022 yılında asfaltlanacak

Yapılan teknik değerlendirme ve çalışmalar sonrasında, yenilenen keşiflerle asfalt yol ihalesine çıkılarak, yolların yarıya yakınını 2022 yılında asfaltlayacak duruma gelindiğini dile getiren Öztürkler, “Uzun yıllardır evlerini yapmak için bekleyen şehit çocuklarının hakkı olan bu arsalardaki altyapı çalışmalarının hızlıca tamamlanması adına, geri kalan asfaltlama işleri için gerekli planlamayı da yaptık. Kalan asfalt yol altyapıları ise 2023 bütçesi içerisine konuldu. Tüm altyapı çalışmaları 2023'ün ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır ”dedi.

Öztürkler, ülkeleri ve gelecek nesillerin özgürlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerin çocuklarına ait arsaların altyapı çalışmalarının bir an önce bitirilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.