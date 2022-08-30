Kafalar karışık

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs sorunuyla ilgili ortaya atılan yeni Türk tezi ‘İki eşit egemen devlet’ esasına dayanıyor. Ancak KKTC’nin 1983’ten bu yana Türkiye dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmaması bazı vatandaşları endişelendiriyor.

Vatandaşların bir kısmı KKTC’nin bundan sonraki süreçte de tanınmayacağını söylerken, bir kısmı geleceğe umutla bakıyor ve “tanınma elbet bir gün olacak” diyor.

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Vatandaşlar ne dedi…?

Erhan Cihangir

“KKTC’nin bir gün tanınacağına inancım çok fazla yoktur. Gidişat hiç de iyi değil ve bu gidişle KKTC’nin tanınacağı yoktur. Öte yandan birçok eksiklik ve geri kalmışlık nedeniyle KKTC anayasasının ve yasalarının kökten değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçi siyasilerimiz kendi çıkardıkları yasalara kendileri uymuyor. Bu nedenle yasalar değişse de pek faydası olacağına inanmıyorum. Hiçbir siyasiye de güvenmiyorum.”

Akın Aktunç

“KKTC’nin elbet bir gün tanınacağına inanıyorum. Zaten inanmazsanız başaramazsınız. Burada bir devlet var ve bu devletin bir gün tanınacağına tüm dünya tarafından kabul göreceğine inanıyorum. KKTC anayasası ve yasaların şu an için yeterli olduğunu düşünüyorum ancak elbette ki hukukçularımız bu konuda daha iyisini bilirler.”

İbrahim İyici

“KKTC’nin bir gün tanınacağına inancım vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şu an için anayasa ve yasalarının yeniden değişmesi gerekiyor. Gerçi şu anda hükümet yasa falan dinlemeden hareket ediyor ancak yasaların yine de elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Ramadan Karaca

“KKTC’nin bir gün tanınacağına yönelik hiçbir inancım yoktur. Geçmişten beridir bu durumu duyuyoruz ancak o yönde bir gelişme göremedik. Diğer yandan KKTC’nin anayasa ve yasalarının yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Doğru düzgün yasalarımız yoktur. Bu yönde ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Yasaları günün şartlarına göre güncellenmelidir.”

Gökçen Karaca

“KKTC’nin tanınacağını kendimi bildim bileli bu yaşıma kadar hep duydum ancak o yönde kesinlikle bir inancım yoktur. Yaşananlar ne yazık ki gelecek vaat etmiyor. KKTC doğduğu günden beridir olgunlaşmamış ve gelişmemiştir. KKTC anayasasının ve yasaların elbette ki günümüz koşullarına göre değiştirilmesi gerekiyor ancak eğer ülkeyi idare edenler tatbik etmeyeceklerse boşuna zahmet edip değiştirmesinler.”

Mustafa Değirmencioğlu

“KKTC’nin tanınacağına umudum var ancak kısa vadede olabilmesi pek söz konusu değildir. Bizim ne zaman ki ekonomimiz iyi bir duruma gelir ve kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliriz o zaman bir tanınma olabilir. KKTC’nin anayasasının yeniden düzenlenmesine gerek yok ancak yasaların muhakkak gözden geçirilmesi ve günün koşullarına göre yeniden ele alınması gerekiyor.”

İbrahim Galin

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir gün muhakkak tanınacağına inanıyorum. Öncelikle Kıbrıs halkı buna inanmalı ve davasına sahip çıkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği hiçbir zaman KKTC’den eksik olmayacak. Türkiye’nin desteği olduğu sürece uluslararası konjektür ne kadar direnirse dirensin KKTC’yi tanıyacaktır. Anayasa ve yasalar ihtiyaca göre yeniden değiştirilebilir ve şu anda toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilir.”

Mustafa Yabancı

“KKTC’nin bir gün tanınacağına hiçbir inancım yoktur. Avrupa Birliği Kıbrıs’ta ‘iki toplum var’ diyor ancak iki topluma eşit davranmıyor. Onlara her şey var bizde her şeye ambargo uygulanıyor. Bizi Türkiye tanısın yeter. KKTC anayasa ve yasalarının günümüz koşullarına göre yeniden elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Halka daha iyi hizmet anlamında günümüz koşullarında bir düzenleme şarttır.”

Hüseyin Sezer

“KKTC’nin bir gün tanınacağına inancım vardır. Bir zamanlar Pakistan, Bangladeş ve Arap ülkeleri tanımaya yeltendi ancak o zaman bazı nedenlerden tanımadı. KKTC’yi tanısalar da tanımasalar da bu devlet vardır ve var olacaktır. KKTC’nin anayasasının ve yasalarının yeniden elden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasamız çok kötü değil ancak İngiliz zamanından kalma yasalar olduğu için bunların günümüz koşullarında yenilenmesi gerekiyor.”

Hasan Yusufoğlu

“KKTC’nin bu şartlarda tanınacağına bir inancım yoktur. Ülkeyi idare edenler şu anda KKTC’yi tanıtma gibi bir gayretleri yok. Yurt dışından döviz getirenlerle fotoğraf çekip paylaşmayı bilirler. KKTC’nin anayasasının ve yasalarının değişmesi gerektiğine inanıyorum. İngiliz zamanından kalma yasalar var. Bunların günümüz koşullarında yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü şimdiki zamanda birçok şey değişmiş durumdadır.”

