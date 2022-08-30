Amacına ulaşamadı

Ankara-Ercan seferini yapan uçakta hırsızlık yapan Murat Sokur kısa sürede yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Zanlının el bagajları kabininde bulunan bir şahın çantasından 4 bin lira değerindeki cüzdanı ve içerisindeki bin 500 lirayı çaldığı belirtildi. Olayın kısa sürede fark edilmesi ve polise bildirilmesi üzerine zanlının havaalanında gözaltına alındığı ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Murat Sokur’un, 28 Ağustos 2022 tarihinde, 08.30 sıralarında Ankara- Ercan seferini yapan uçak içerisinde F.D.Ş.’ye ait el bagajından 4 bin lira değerindeki Louis Vuitton marka para cüzdanını aldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı cüzdanla uçağın tuvaletlerine giderek içerisindeki bin 500 lirayı aldığını belirtti. Polis, zanlının çaldığı para cüzdanının uçağın tuvaletinde, bin 500TL liranın ise tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının KKTC'de turist vizesi ile ikamet ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.