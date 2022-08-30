Bütçe talep edildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Muhtarlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Birlik Başkanı Musa Suiçmez, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, kendilerinin de muhtarlar olarak halkın içinde olmaları vesilesiyle ülkede yaşanan sıkıntıları yakinen gözlemleyebildiklerini aktardı.

Beklentilerinin, iktidar ve muhalefetin ortak noktada buluşup ülkedeki ekonomik krizin çözümü için çare üretmek olduğunu belirten Suiçmez, muhtarların gerek pandemi döneminde gerekse de şuanda halkın sıkıntılarını gidermek için olağanüstü çalışmalar yaptıklarını, dolayısıyla muhtarların da sosyal hakları konusunda iyileştirme beklediklerini söyledi.

Suiçmez, “Belediye ve kurum kuruluşlarda bütçe ayrıldığı gibi muhtarlara da bütçe ayrılmasına ihtiyaç vardır” dedi.

Töre: Destek verilmeli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, muhtar ve azaların seçimle göreve gelmiş yöneticiler olduklarını, dolayısıyla halkın sorunlarını en iyi bilen kişiler olduklarını belirtti.

Töre, muhtar ve muhtarlıklara destek verilmesi gerekliliğine inandığını, muhtarların çalışmalarını gönüllülük esasına göre gerçekleştirdiklerini ve sıkıntılarla karşı karşıya kalabildiklerini vurguladı.

Töre, “Hükümetimiz bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme hazırlarlarsa biz de kendileriyle bu konuları görüşüp şikayetleri dile getiririz. Meclis olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.

Töre şunları kaydetti:

“Demokrasi ile yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasilerde iktidar ve muhalefet vardır. Bazı noktalarda elbette uzlaşı sağlanıyor, bazı noktalarda uzlaşı hiç sağlanamıyor ve hükümet de kendi sayısal yapısına bağlı olarak bazı yasaları geçirmek durumunda kalabiliyor. Dolayısıyla, hükümet ve muhalefetin hangi konularda işbirliği yapabileceği meclise gelecek olan yasalara bağlı olarak değişebiliyor”

Kabulde Meclis Genel Sekreti Seral Fırat ile İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da yer aldı.