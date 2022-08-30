Karma oy kalkacak

Başbakan Ünal Üstel, ülkede istikrar sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Üstel,“İstikrarın sağlanması için atacağımız bir diğer adım Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik yapmaktır. Karma oyu kaldırma düşüncesindeyiz. Artık ülkeye istikrar getirmek için ne yapılması gerekirse yapma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel, dün sabah BRT’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” konusunda konuşan Başbakan Üstel, belediyeler reformuyla ilgili sürecin 2008’de başladığını ve o yıl “siyasi bir kararla” köylerin belediyelere bağlandığını ancak sonrasında konuya hiç el atılmadığını anlattı.

2008’de köyler belediyelere bağlanırken UBP’nin muhalefette olduğunu hatırlatan Üstel, “O zaman UBP muhalefetini yaptı ama iktidar parmak çoğunluğu ile yasayı geçirdi. 2008’den sonra bir şey yapılmadı, sadece köyler belediyelere bağlandı ve bırakıldı” dedi.

Üstel, muhalefeti halkı “galeyana getirmekle” suçladı

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa”nın Meclis’te kabul edildiği gün muhalefetin takındığı tavrı eleştiren Üstel, muhalefet partilerinin iktidar oldukları dönemde belediyeler reformu ile ilgili adım atmadığını söyledi.

Üstel, “Muhalefet tabii ki eleştiri yapacak ama toplumu bölmek kimsenin işine gelmez” diyerek, muhalefeti halkı “galeyana getirmekle” suçladı.

Belediyelerin kapatılmadığını, güçlendirmek amacıyla birleştirildiğini vurgulayan Üstel, bahse konu yasaya yöneltilen eleştirileri “siyasi” olarak niteledi.

Muhalefetin 28 belediye ile seçime gidilmesini ve 4 sene sonrası hedeflenerek belediyelerin yeniden dizayn edilmesini talep ettiğini aktaran Üstel, kendilerinin ise kaybedilecek zaman olmadığı görüşünde olduklarını söyledi.

“Sendikalardan beklediğimiz karşılığı bulamadık”

Sendikaların da "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili tutumunu eleştiren Üstel, şöyle konuştu:

“Sendikalar ‘çalışanlar mağdur olacak’ diye feryat etmeye başladı. Sendikaları çağırdık, ‘çalışanların hiçbiri mağdur olmayacak, özlük haklarına dokunulmayacak, belediyeleri güçlendireceğiz’ dedik. Güvenceyi verdik, ‘ne isterseniz yazın getirin aynen koyacağız’ dedik. Ama maalesef hâlâ bağırırlar, amaç siyasi, amaç bana göre ülkeyi yıpratmak…

Perde getirisinde diyorlar ki, belediye sayısının azaltılmasına itirazları yok… Sendikacı arkadaşlarıma saygım ve sevgim büyük ama çalışanlara ne istediyseniz verdik hâlâ niye bağırıyorsunuz? Biz her şeyimizi verdik ama sendikalardan beklediğimiz karşılığı bulamadık.”

Birçok belediyede mali sıkıntılar olduğuna da vurgu yapan Üstel, halka iyi ve doğru hizmet vermek adına çalıştıklarını belirterek, muhalefet edenleri popülizm yapmamaya çağırdı.

Yerel seçimler 4 yılda bir olacak

“Biz 'radikal tedbirler alacak ve ülkeyi yeniden şekillendireceğiz' dedik ve ilk adımı yerel yönetimlerden attık” diyen Başbakan Üstel, 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası’nda değişiklik yapılması ile ilgili de komite çalışmalarının sürdüğünü ve bunun da seçimden önce geçeceğini kaydetti.

Yerel seçimin kasım ayının son pazar günü yapılacağını anımsatan Üstel, bundan sonraki yerel seçimlerin de 4 yılda bir kasım ayının son pazar günleri olacağını söyledi.

Üstel Doğukan Ulaç’ı kabul etti

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'de düzenlenen 34. Kıtalararası Samsung Boğaziçi yüzme yarışlarında birinci gelen Doğukan Ulaç’ı kabul ederek başarısından dolayı ödüllendirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'da hazır bulundu.

Doğukan Ulaç’ın her türlü izolasyon, baskıya rağmen Kıbrıs Türkü'nün azmi ve başarısı karşısında duramayacağının bir örneğidir. Genç sporcumuz Ulaç'ın başarılarının daim olmasını dilerim'' dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022, 09:51