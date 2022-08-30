Çabalar sonuç verdi

Kayıp Şahıslar Komitesi (KHK) Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, komitenin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2005 yılından bugüne kadar toplamda bin 494 kazı yapıldığını, bin 188 kişinin kazılarda bulunduğunu ve bin 27 kayıp kişinin kimliklendirilip ailelerine teslim edildiğini belirtti. Müftüzade

Kıbrıslı Türk kayıpların büyük kısmının 59 sene önce 1963-64 yıllarında, geçiş noktalarında ve Güney’deki hastanelerde kaybolduğuna işaret ederek, bu yöndeki kayıtların komiteyle paylaşılmasıyla kayıplara ulaşılabileceğini söyledi.

Müftüzade, “Zamana karşı yarıştığımızdan geciktirilen her gün tüm toplumun aleyhine işlemektedir.” diye konuştu.

Müftüzade, 2022 yılının başından bugüne kadar, iki toplumlu ekiplerin 38 kazı yaptığını ve kayıp 12 kişiye ulaşıldığını belirtti.

Şu anda bir tanesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde olmak üzere 6 yerde kazıların devam ettiğini dile getiren Müftüzade, bunları Trulli, İnönü, Yeniceköy, Türkmenköy, Esentepe ve Zeytinlik köyleri olarak açıkladı.

Bütçe 3.2 milyon Euro olarak belirlendi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2022 yılı bütçesinin 3.2 milyon Euro olarak belirlendiğini de bildiren Müftüzade, her yıl Avrupa Birliği’nin çalışmalara verdiği 2.6 milyon Euro’luk desteğe ek olarak, 600 bin Euro’nun ise üyelerin çalışmaları sonucunda farklı ülkeler tarafından yapıldığını belirtti.

Müftüzade, “Bağışçılarımıza kayıplar konusunun insani boyutunu önemseyerek yardımlarına devam ettikleri için bir kez daha teşekkür ederim.” dedi.

7 seneden sonra ilk…

Güneyde yapılan kazılarda Türk kayıplara 7 seneden sonra ilk defa geçtiğimiz günlerde ulaşılmasını değerlendiren Müftüzade, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türk kayıpların yarısına yakını 59 sene önce verilmiştir yani 1963-64 yıllarında, bu dönemdeki kayıplarımızın büyük bir kısmı geçiş noktalarında ve Güneyde hastanelerde verilmiştir. Bu konudaki kayıtların Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşılması durumunda, gömü yerlerini tespit ederek kayıplarımıza ulaşabilmemiz mümkün kılınabilecektir. İlgili makamların bu kayıtlara ulaşabilmek için yardımlarını esirgememesini bekliyoruz, kaldı ki zamana karşı yarıştığımızdan geciktirilen her gün tüm toplumun aleyhine işlemektedir.”

Çalışmalardan sonuç alabilmenin toplumdan gelen bilgiler sayesinde olduğunu dile getiren Müftüzade, halka çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen, en küçük bir bilgisi olan, bilgisinden emin olmayıp, bunun bir duyum olduğunu düşünen dahil, herkes bize ulaşsın. Ekiplerimize 181 numaralı telefon hattından ulaşıp, adınızı vermeden bilgi verebilirsiniz. Zamanımız git gide daralmaktadır.”