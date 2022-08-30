‘Tehlikeli boyutta’

Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezinde izinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapıldığının ortaya çıkması tıp çevrelerinin tepkisine neden oldu.

Kıbrıs Türk tabipleri Birliği (KTTB), hekim olmayan kişilerce yapılan botoks ve dolgu uygulamalarının tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Derviş Akbilen de yasa dışı botoks ve dolgu uygulamalarının halk sağlığını riske attığını vurguladı.

Takipçisi olacağız

KTTB açıklamasında, son dönemlerde ülkede tıp doktoru olmayan kişilerce çeşitli tıbbi-cerrahi estetik işlemler gerçekleştirildiğinin gözlemlendiğini, dolgu, botoks, ip askı, yüz germe, saç ekimi vb. işlemlerin tıbbi işlemler olduğu ve sadece hekimler tarafından ve sağlık kuruluşları çatısı altında yapılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şunlara yer verildi:

“Unutulmamalıdır ki, her türlü tıbbi işlemde hastanın kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan çeşitli alerjik reaksiyonlar gibi komplikasyonlar gelişebilmekte ve hekimler tarafından müdahale ve yakın takip gerekebilmektedir. Sağlık kuruluşları dışında profesyonel ve ehil olmayan kişilerce yapılan bu uygulamalar halk sağlığı açısından sakıncalı olup halkımızın bu tür girişimlere itibar etmeyip bu durumu gerekli mercilere ihbar etmesi önemlidir.

Yine son zamanlarda yurtdışında tıp doktoru unvanına sahip ancak KTTB'ye üyeliği veya izni olmadan ülkemizde günübirlik hasta muayenesi veya tıbbi müdahale yapmaya kalkışan hekimler bulunmaktadır. Halkımızı bu hekimlere yönlendiren simsarlara karşı uyarır, bu ve bunun gibi hasta simsarlarının sağlığınızı tehlikeye atmaktan ve ülkemiz hekimlerini karalamaktan çekinmeden maddi çıkar sağlama peşinde olduklarını hatırlatırız.

Geçtiğimiz gün KTTB tarafından yapılan şikayet doğrultusunda Girne Polis Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonla ortaya çıkartılan ve hekim olmayan kişilerce birçok insanımıza yapılan botoks ve dolgu uygulamalarının izinsiz/ruhsatsız bir güzellik salonunda gerçekleşmiş olması da bu tehlikenin büyüklüğünü ortaya koymuştur.

Halkımızı kendi sağlıklarını tehlikeye atmamaları, her türlü tıbbi-cerrahi işlem ve uygulama için hekimlerine başvurmaları konusunda bir kere daha uyarır konunun yakın takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.”

Akbilen: halk sağlığı sorunu haline geldi

Op. Dr. Derviş Akbilen, yasa dışı botoks ve dolgu uygulamalarının ülkede halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurguladı.

Akbilen ayrıca, Tabipler Birliği’ne üye olmayan kaçak doktor ve hatta doktor dahi olmayan kişilerce yapılan medikal işlemlerin kontrolsüz ve tehlikeli boyuta ulaştığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Derviş Akbilen yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün polis baskınıyla ortaya çıkan yasa dışı botoks ve dolgu uygulamalarının artık halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti.

Özellikle bazı güzellik salonlarında yurt dışından gelen, Tabipler Birliği’ne üye olmayan, kaçak doktor ve hatta doktor dahi olmayan kişilerce yapılan medikal işlemlerin kontrolsüz ve tehlikeli bir boyuta ulaştığının gözler önüne serildiğini dile getiren Akbilen, “Bilinmesini isteriz ki botoks, dolgu, mezoterapi, ip askı ve saç ekimi gibi medikal estetik işlemlerin KKTC Tabipler Birliği’ne üye ve kurallarına tabii dermatoloji ve plastik cerrahi branş hekimleri gibi bu uygulamanın eğitimini yaptığı ihtisas süresince almış olan ve oluşabilecek komplikasyonlara hazırlıklı ve bunları çözebilecek eğitime sahip doktorlar tarafından klinik ve sağlık kuruluşları bünyesinde yapılması hayati önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

