Fakir insanlar aldatılıyor

Suna ERDEN

Suriyeli mültecileri ‘Avrupa’ vaadiyle 3 bin dolar karşılığında Mersin’den Kuzey Kıbrıs’a taşıyan şebekenin elemanları sorgulanıyor. Zodyak tipi sürat tekneleriyle canlarını tehlikeye atarak Akdeniz köyü sahiline getirilen Suriyeli mülteciler, daha sonra Lefkoşa’daki bir adrese aktarılıyor; oradan da güneye kaçmaları sağlanıyor. Aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 54 kişilik Suriyeli mülteci kafilesi, adaya vardıktan sonra aldatılmanın ve beş parasız sokakta kalmanın acısını yaşıyor. Polisin kapsamlı bir operasyon sonucunda ortaya çıkardığı şebeke elemanları ise mahkeme huzuruna çıkarılarak ifadeleri aktarılıyor.

54 mülteci getirildi

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan İsmail Dağcıl, Onur Güren, Hazar Söyler, Cemal Bozalan, Kaan Kızılaya, Enver Uslu, Edip Yeşilturt, Vedat Kardeş, Yakup Aydemir ve Ahmet Danacı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, 19 Ağustos 2022 tarihinde, saat 03.30 sıralarında Akdeniz Köyünün kuzeyinde onaylanmamış liman olmayan bir yerden iki adet zodyak tipi surat teknesiyle ülkeye yasa dışı gelen 11’i çocuk toplam 54 Suriyeli mültecinin yakalandığını söyledi. Polis, teknelerin bulunduğu mevkide terk edilmiş bir vaziyette Van araç tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu aracın İsmail Dağcıl’a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Şengil, Akdeniz köyünde tespit edilen zanlının ifadesinde Onur Güren’in organizasyonu ile Edip Yeşilyurt, Hazer Söyler ile birlikte söz konusu suçları işlediklerini itiraf ettiğini söyledi.

Kaptanları sakladılar

Polis, tekne kaptanları ve yardımcılarını, Onur Güren'in olay yerinden alarak, ayrıldığını açıkladı.

Polis, Hazar Söyler, Cemal Bozalan’ın İsmail Dagcıl'ın işletmediğini yaptığı market içerisinde tespit edilerek Çamlıbel polis karakoluna götürüldüklerini söyledi. Hazar Söyler’in gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Cemal Bozalan’ın ise olay yerinde olduğu bir esnada Onur Güren'in kendisini aradığını ve bilgi verdiğini anlattığını açıklayan polis, Güren'in, Edip Yeşilyurt ile birlikte tekne kaptan ve yardımcılarını, İsmail Dağcıl'ın babası olan Oktay Dağcıl’a ait Lefkoşa adresindeki ikametgâha yerleştirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

İncelemeler sürüyor

Onur Güren ve Edip Yeşilyurt’un Lefkoşa’da SY 057 plakalı araç içerisinde tespit edildiklerini ifade eden polis, Güren'in üst aramasında bir ev anahtarı bulunduğunu açıkladı. Şengil, anahtara ait dairede yapılan aramada Kaan Kızılaya ve Enver Uslu’nun salonda Yakup Aydemir ve Vedat Ardes’in ise mutfak kısmında saklanır vaziyette tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, Gazimagusa'da sakin Ahmet Danacı’ınn da tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili birçok kişiden ifade aldıklarını, kameraların ve zanlıların cep telefonlarının incelemesinin sürdüğünü, aranan 2 kişi olduğunu ifade etti. Polis çavuşu Şengil, meselenin ağır ceza mahkemesinin sorumluluk sahasına giren ve 10 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu ifade ederek,

ek süre istedi.

Kararını açıklayan mahkeme yürütülmekte olan bir soruşturma olduğuna vurgu yaparak, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.