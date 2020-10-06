Siyasiler seçim, vatandaş geçim derdinde

Ömer KADİROĞLU

Binlerce kişinin işsiz kaldığı ya da gelirlerinin azaldığı pandemi sürecinde market fiyatlarının hızlı yükselişi vatandaşların bir numaralı sorunu oldu. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “derdimiz seçim değil geçimdir” diyerek, fiyatların sürekli artmasından yakındı.

Yılın ilk iki ayına göre; bazı tüketim maddelerinin iki kat zamlandığına dikkat çeken vatandaşlar, sadece alkol veya sigara değil; ev ihtiyaçlarında ciddi artışların olmasından yakındı. “Seçimler bir an önce yapılsın ve herkes esas işine baksın” diyen vatandaşlar, piyasada fiyat kontrolünün şart olduğunu kaydetti.

Vatandaş ne dedi?..

Niyazi Özdirenç

“İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde emekli olduğum için aile bütçemde bir sıkıntı yaşamadım. Bu süreçte market raflarındaki ürün fiyatlarında ciddi bir yükseliş oldu. Alışverişe çıktığım zaman alacağım ürünlerin fiyatlarına daha fazla bakıp, ucuz olanı almaya çalışıyorum. Bu yükselen fiyatlar karşısında hesabını kitabını bilerek alışveriş yapmak gerekiyor. Fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş mağdur oluyor ve her istediğini alamıyor. Umarım bu durum bir an önce düzelir.”

Metin Karabela

“İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde aile ekonomimiz olumsuz etkilendi ve alım gücümüz azaldı. Bu süreçte hayatımızda birçok şey değişti. Salgın öncesine göre yaşam kalitesi yarı yarıya düştü. Pandemi öncesinde mutfak alışverişimiz için 3 bin liraya ihtiyaç duyarken, şimdi 5 bin liraya alışveriş yapıyoruz. Mesela balık 25 liradan 40 liraya yükseldi ve balık tüketmeye gücümüz yetmiyor. Pandemi sürecinde sigara ve alkol dışında raflardaki tüm ürünlere zam geldi. Şu anda sürünüyoruz ve dayanacak gücümüz kalmadı.”

İsmail Gürsu“Pandemi sürecinde aile ekonomimiz olumsuz yönde etkilendi. Bu süreçte alım gücümüzü kaybettik. Birçok insan işsiz olduğu için büyük sıkıntı içindedir. Yaşanılan sürece rağmen yetkililerin tek derdi seçim oldu. Biz vatandaşlar da yaşamaya çalışıyoruz. Pandemi öncesinde paranın alım gücü vardı ancak şimdi elimize geçen paranın da pek bir değeri kalmadı.”

Salih Çakıca

“Bu pandemi sürecinde aile ekonomimiz çok kötü duruma gelmese de etkilendik. Pandemi döneminde market raflarına bayağı bir zam geldi. Bu süreç içerisinde masraflarımız bayağı bir arttı. Yapılan zamlar nedeniyle birçok vatandaş daha da zor duruma düştü. Market ürünlerinin tümünde büyük oranlarda zam oldu. Umarım bu süreç biran önce olumlu bir hal alır.”

Soyal Akçagil

“Pandemi sürecinde aile ekonomimiz bayağı bir etkilendi. İşlerimiz azaldı ve olumsuzluklar yaşıyoruz. Parasal yönde kayıplar yaşadığımız için istediğimiz her şeyi alamıyoruz. Alım gücümüzü kaybettik. Önceden mutfak alışverişinde her şey ucuz olduğu için bol bol alıyorduk. Şimdi tüm ürünler zamlandı ve bu böyle devam ederse evimize hiç bir şey götüremez duruma geleceğiz. Yetkililerin piyasada denetim yapması gerekiyor.”

Ömer Konu

“Pandemi döneminde şartlar bizler için çok daha zor bir hale geldi. Pandemi öncesi bir markete gittiğimizde 150-200 liraya alışveriş yapabiliyorduk ancak şimdi birkaç parça bir şey alıyoruz ve 300 lira veriyoruz. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Pandemi döneminde neredeyse tüm ürünlere zam geldi ve bu vatandaşlar için ciddi sıkıntılara neden oldu.”

Salim Borucu

“Pandemi döneminde aile ekonomimiz çok kötü etkilendi ve alım gücümüzü kaybettik. Pandemi öncesine göre harcadığımız paranın miktarı arttı. Önceden üç tane aldığımız peynir veya bolibifi şimdilerde bir tane alıyoruz. Market raflarının tamamına zam geldi. Ürünlere yapılan zamlar nedeniyle önceden aldığımızın üçte birini alabiliyoruz. Umarım piyasanın bu dengesizliği bir an önce düzelir.”

Halil Özören

“İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde aile bütçemiz olumsuz yönde etkilendi. Önceden mutfak alışverişi için verdiğimiz paranın şimdilerde üç katını harcamak zorunda kalıyoruz. Bu süreçte en fazla ilaç sonrasında da gıda ürünlerinde ciddi artışlar oldu. Bu artışlar nedeniyle herkes sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Özellikle pandemi döneminde işsiz kalan insanlar bu duruma hiç ama hiç dayanamaz. Umarım bir an önce yaşanan bu sıkıntılı süreç atlatılır.”