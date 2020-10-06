Aranan şahıslar var

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesindeki parkta uyuşturucu alışverişi yaptıkları esnada suçüstü yakalanan Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Gürsel Ferhat’ın satıcı, Denis Kıplagat Sawe’nin ise alıcı olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Ekim tarihinde zanlı Gürsel Ferhat’ın Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi aldıklarını ve pusuya yattıklarını söyledi.



Polis, pusu görevi sırasında saat 19.40’ta zanlı Denis Kıplagat Sawe’in geldiğini ve Gürsel Ferhat’tan küçük bir kâğıt aldığını, karşılığında da para verdiğinin görüldüğünü anlattı.Polis, Denis Kıplagat Sawe’in yakalanacağını anladığını ve bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti.Zanlıların olay yerinde tutuklandığını kaydeden polis, Gürsel Ferhat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri, 2 gram kokain 15 gram sentetik cannabionid bulunarak emare alındığını söyledi.Polis, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.