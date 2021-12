Vatandaşlar seçimi önemsemiyor

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sorunlara bir de Türk Lirasındaki değer kaybının eklenmesi, vatandaşların ciddi anlamda sıkıntı yaşamasına yol açtı. Ağır ekonomik koşullar altında ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşların önemli bir kısmı 23 Ocak seçimlerinde sandığa gitmemeyi düşünüyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, seçim sonrasında ülkede önemli değişimlerin olacağına inanmadıklarını söylüyor ve siyasilere olan güvensizliği vurguluyor. Çoğu vatandaş “yıllarca hepsini denedik ama ülke sorunlarının çözümü konusunda önemli bir fark göremedik” diyor.

Ne dediler…?

Erol Ordalı

“23 Ocak tarihinde yapılacak erken genel seçimde sandığa giderek oy kullanacağımı sanmıyorum. Kayda değer bir parti veya aday göremiyorum. Yıllarca tüm partiler denendi ve hiçbirinde bir şey bulunamadı. Ülkede kendi içimizde yapılabilecek işleri dahi yapmadık. En basiti şu an bir kriz yaşanıyor, herkes istediği gibi fiyat belirliyor satış yapıyor ancak hükümet herhangi bir denetleme yapamıyor. Siyasiler üzerlerine düşen görevi yapmıyor. İnsanların görebileceği hiçbir çalışma yok. Sağlık, yol, eğitim neresinden tutsak elimizde kalıyor. 40 yıl var bu devleti kurduk ancak hala daha Rum’a muhtacız ve insanlarımız Rum tarafında çalışmaya gidiyor. İnsanlar evlerine ekmek götüremez durumdadır. Hayvancı ve tarım sektörü bitti. Çocukların temel ihtiyaçlarının fiyatları aldı başını gidiyor. 23 Ocak seçimlerinden sonra pek bir şey değişeceğine inanmıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin.”

Derviş Manastırlı

“23 Ocak tarihinde yapılacak seçimlerde oy kullanmaya gitmeyeceğim. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş hiçbir hükümet halk için çalışmadı. Ülke siyasetinden kesinlikle memnun değiliz. Seçime katılan her siyasi ve her parti vaatlerde bulundu ancak seçilince kimse sözlerini yerine getirmedi. Şu an yine aynı partiler. Yani sözlerini verip tutmamış partiler o yüzden sandığa gidip kime oy vereceğiz?”

Yücel Gülhan

“Seçimlerde sandığa gideceğim. Senelerdir Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) oy verdim ve bu seçimde yine o partiye oy vereceğim. Bir siyasi eğer tek başına değil de koalisyon olarak hükümete gelirse kesinlikle iş yapamaz. İktidar partilerden biri başka diğeri başka söyler ve bir karmaşa yaşanır. Halk diyor ki; ‘CTP’de iktidara geldi ama unutulmasın ki tek başına değil hep koalisyonla hükümette oldu’. Ülkenin bence bu durumda olmasının sebebi seçim sistemi ve koalisyon hükümetleridir. Hiçbir hükümet görev süresini doldurmadı. O yüzden temennimiz koalisyon hükümetinin olmamasıdır.”

Hasan Kanioğlu

“Seçimlerde oy kullanmak için sandığa gideceğim ve Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) oy vereceğim. Ulusal Birlik Partisinin tek başına iktidar olması ile ülke ekonomisini düzelteceğine inanıyorum. Küresel bir kriz nedeniyle insanlar zorluklar yaşıyor. 23 Ocak seçimlerinden sonra UBP’nin iktidara gelmesi ile daha güzel günler göreceğimize inancım vardır.”

Yusuf Sonay



“Seçimlerde sandığa giderek oy kullanacağım. Hangi partiye oy vereceğim konusunda bir endişem yoktur. Şu anda bu ülkenin halini düzeltecek bir siyasi parti göremiyorum. Bu ülkede yeni yüzlere ve radikal kararlar alacak cesur siyasilere ihtiyacımız var. Büyük ihtimalle UBP birinci parti CTP de ikinci parti çıkacak ve koalisyon hükümeti kurulacak. Koalisyon hükümetlerinin bu ülkeye bir faydası olmadığını ve en ufacık bir anlaşmazlıkta hükümetlerin bozulduğunu görüyoruz o yüzden tek başına istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız vardır.”Osman Orundalı“Yapılacak seçimlerde oy kullanıp kullanmama konusunda kararsızım. Bugüne kadar değişen bir şey olmadı bundan sonra da iyi olacağı yönünde bir inancım yoktur. Ülkenin istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var ancak bugüne kadar öyle bir hükümet göremedik. O yüzden seçimlerde oy kullanıp kullanmama konusunda net değilim.”Hasan Takka“Seçimlerde oy kullanmak için sandığa gitmeyeceğim. Bu ülkenin ne olduğunu biliyorum o yüzden gitsem ne gitmesem ne? Hiç bir şey bu ülkede bu güne kadar değişmedi. 50 senedir aynı sistem gidiyor. Herkes hısımını akrabasını düşünerek hareket ediyor halkın bütünü veya ülke geneli düşünülerek hareket edilmiyor. O yüzden sandığa gidip oy kullanmayı düşünmüyorum.”Fetine Avcı“Oy kullanmak için sandığa gideceğim. Üyesi olduğum bir parti var oyumu o yönde kullanacağım. Bugün bu durumun nedeni bence karma oy sistemidir. Karma oy sistemi nedeniyle kalıcı hükümetler kurulamıyor. Görüyoruz ki ülkede koalisyon hükümetleri fayda getirmiyor. Pandemi ile birlikte çok kötü bir ekonomik durum söz konusudur. Devletin yaşı kadar hükümet gelip geçti ve daha kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor. Tüm partilerde çok değerli ve bilgili kişiler var ve bence tüm partiler kendi içlerinde yenilikler yapmalıdır kendilerini revize etmelidir. Ben yeniden yanayım ve vizyon çok önemli olduğu için yeni kişilerin siyasete seçilmesi gerektiğini düşünüyorum.”Nadir Tuluğ“Oy vermeye gitmeyi düşünmüyorum. Hem pahalılık hem de haksızlıklar nedeniyle sandığa gitmeyeceğim. Benim engelli bir kızım var ve bir ameliyata girmemiz gerekiyor. Milletvekilleri yasa oluşturmadığı için çok zorluklarla karşılaştım. Hiç kimse uzanıp da bana yardım etmedi. Ben hasta çocuklara daha çok özen gösterilmesini isterdim. Kendimden başka hiç kimseye güvenmiyorum o nedenle de sandığa gitmeyeceğim. KKTC bitti bundan sonra da iyi bir şey olacağına inancım kalmadı. Televizyonu açıp kimin kazandığına dahi bakmayacağım.”Vehbi Deveciler“Oy kullanmak için sandığa gideceğim ve tek parti olan UBP’ye oy vereceğim. Yaşanan krize çözüm veya bir önlem alabileceğine inancım yoktur. Kimse bu soruna çözüm üretemez. Ellerinden gelen bir şey yoktur. Her şey dövize endeksli ve dediğim gibi kimse bunu çözemeyecektir. Pahalılık aldı başını gidiyor asgari ücret de yerinde sayıyor. Başbakan 23 Ocak tarihine kadar asgari ücreti belirleyeceklerini söyledi. Geçen defa 6 ayda zor belirlenen asgari ücrete 100 lira artış yaptılar 23 Ocak’a kadar ne yapabilir ki? Türkiye’den bir umudumuz var ve Türkiye’ye yakın olan parti olduğu için UBP’ye oy vereceğim.”