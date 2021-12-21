Toplam 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 24 bin 708 test sonucu 102'si yerel, 142 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastanın Acil Durum Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören 71 yaşındaki Yaşar Yıldız olduğu belirtildi. Kuzeyde dün iyileşip taburcu edilen hasta sayısının ise 276 olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içerisinde yapılan 80 bin 985 test sonucunda 835 yeni vaka saptandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tespit edilen vakalardan 3 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 37 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. Yerel vakaların 48’i Lefkoşa, 29’u Girne, 16’sı Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt, 5’i İskele’den.

Başka hastalıkları da vardı

Bu arada Acil Durum Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve dün sabah hayatını kaybeden 71 yaşındaki Yaşar Yıldız’ın KOAH ve kalp hastası olduğu öğrenildi. Yıldız’ın üç doz Sinovac aşılı olduğu da bildirildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 4 milyon 505’inin 154. Toplam vaka sayısı 33 bin 299. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 30 bin 673. Tedavisi devam eden vaka sayısı 2501. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 74. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 2 bin 407. Toplam kaybedilen hasta sayısı 127. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 20.

Aşı ve bileklik



Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 2 bin 459. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 330. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 668. Takip edilen toplam bileklik sayısı 5 bin 839. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 99 bin 810.

Güneyde vakalarda artış

Güney Kıbrıs'ta günlük Coronavirüs vaka sayısı aylar sonra yeniden 800'ü aştı.

Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde yapılan 80 bin 985 test sonucunda 835 yeni vaka saptandığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısı 145 bin 996’ya, ölüm sayısı ise 623’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca, hastanelerde tedavileri süren 179 hastadan 60’ının durumunun kritik olduğu ifade edildi.