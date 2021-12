En acı veda

Girne’ye bağlı Alemdağ köyü yakınlarında düzenlenen Off Road yarışması öncesi meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki İlke Numan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İlke Numan için Dikmen Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Numan öğle namazının ardından Dikmen Mezarlığı'na defnedilecek.

Numan’ın ölümüyle sonuçlanan kaza önceki gün Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü sırasında meydana geldi.

Yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı, kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizlik sonucu devrildi.

Kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan, ağır yaralanarak, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Ali Bayırbaşı tutuklanırken, kazayla ilgili polisin yanı sıra Spor Dairesi nezdinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 11:02

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun önceki gün yaptığı açıklamada Spor Dairesi’ne kazayı soruşturması için direktif verdiğini bildirmişti.Atun şunları söylemişti:“Spor müsabakaları ve yarışlarının, belirlenen kurallar dahilinde düzenlenmesi, sporcuların, teknik kadroların ve tüm sporseverlerin can sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alınması bizim için en önemli konuların başında gelmektedir. Gencecik bir kardeşimizi yitirdiğimiz bu organizasyonda, bu menfur hadisenin yaşanmasında ihmal olup olmadığını da araştırmakta kararlıyız. Yitirdiğimiz kardeşimizi hiçbir şey geri getiremeyecektir, ancak eğer bir ihmal var ise hesap sormak devletin sorumluluğundadır. Bu manada derhal soruşturma açılması için de Spor Dairesi'ne gerekli direktifleri vermiş bulunuyorum.Konuyu yakından takip edecek ve ihmali bulunan var ise gerekli her türlü tedbiri alacağımızı bildirmek isterim."