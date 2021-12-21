Başaramadılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’ndan sahte PCR testiyle giriş yapmaya çalışan Aziz Songül, Semih Alımlı ve Behlül İşkar tespit edilerek, gözaltına alındı.

Via Famagusta isimli yük gemisinde çalışan zanlıların daha önce yaptırdıkları ancak tarihi geçen testlerin tarihlerini değiştirerek, limandaki sağlık görevlilerine verdiği açıklandı.



Haklarında ‘resmi evrak sahteleme ve sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Raif Safa, 19 Aralık tarihinde saat 10.20 sıralarında Gazimağusa Limanı’na gelen Via Famagusta isimli yük gemisinde çalışan zanlı Aziz Songül, Semih Alımlı ve Behlül İşkar’ın KKTC’ye giriş yapmak için telefonlarında bulunan eski PCR sonuçlarını bilgisayara yükleyip tarihlerinde oynama yaptıktan sonra çıktı aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların sahte belgeleri limanda görevli sağlık ekiplerine verip tedavüle sürdüklerini açıkladı. Zanlıların aynı gün tespit edilerek tutuklandıklarını açıklayan Safa, cep telefonlarının emare olarak alındığını aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını belirten Safa, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.