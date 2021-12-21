Bir yılda ilk artış

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, tavsiye niteliğinde canlı hayvan taban satış fiyatlarını açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tavsiye edilen fiyatlarla ilgili açıklamasında, kuzunun kilosu 47, oğlağın 44, besli koyun ve keçinin 30, ineğin 25, düvenin 30 ve tosunun 35 TL’den satılmasını önerdi.

Bir yılıdır canlı hayvan fiyatlarına tek kuruş artış dahi yapılmadığını ifade eden Naimoğulları, “Ayakta kalabilmek ve belki bir süre daha işini sürdürebilmek adına Hayvancılar Birliği ve Yönetim Kurulumuz bir yıldır tek kuruş zam yapmadığı hayvan fiyatlarında tavsiye ve taban fiyat açıklama kararı almıştır. Tavsiye edilen fiyatlara üreticilerimizin mutlak suretle uymaları tavsiye edilmekte ve gerekmektedir” dedi.



Türk Lirası’nın sürekli değer kaybının üreticinin üretmiş olduğu çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını sıfırladığını, üreticinin de artan maliyetler karşısında erdiğini belirten Naimoğulları, çiğ süt fiyatlarına yapılan artışların, yem fiyatlarının inanılmaz artışları karşısında sıfırlandığını kaydetti.Hükümetin sorunlara “saatlik çözüm” üretebildiğini kaydeden Naimoğulları, “Bu süreç üreticinin geçmişini, tüm yatırımlarını ve geleceğini bitirme sürecidir” dedi.

Tüm girdiler döviz

Naimoğulları, “Tüm girdileri döviz olan hayvancılık sektörünün ürettiği ürünleri de dövize endekslenmesi için mücadele ederken, diğer yandan çiftliklerde bulunan fazla kasaplık hayvanların yurt dışına gitmesi için görüşmeler yapmaktadır” şeklinde devam etti.