Bir yılda ilk artış

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, tavsiye niteliğinde canlı hayvan taban satış fiyatlarını açıkladı.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tavsiye edilen fiyatlarla ilgili açıklamasında, kuzunun kilosu 47, oğlağın 44, besli koyun ve keçinin 30, ineğin 25, düvenin 30 ve tosunun 35 TL’den satılmasını önerdi.
Bir yılıdır canlı hayvan fiyatlarına tek kuruş artış dahi yapılmadığını ifade eden Naimoğulları, “Ayakta kalabilmek ve belki bir süre daha işini sürdürebilmek adına Hayvancılar Birliği ve Yönetim Kurulumuz bir yıldır tek kuruş zam yapmadığı hayvan fiyatlarında tavsiye ve taban fiyat açıklama kararı almıştır. Tavsiye edilen fiyatlara üreticilerimizin mutlak suretle uymaları tavsiye edilmekte ve gerekmektedir” dedi.
Hükümetin sorunlara “saatlik çözüm” üretebildiğini kaydeden Naimoğulları, “Bu süreç üreticinin geçmişini, tüm yatırımlarını ve geleceğini bitirme sürecidir” dedi.
Tüm girdiler döviz
Naimoğulları, “Tüm girdileri döviz olan hayvancılık sektörünün ürettiği ürünleri de dövize endekslenmesi için mücadele ederken, diğer yandan çiftliklerde bulunan fazla kasaplık hayvanların yurt dışına gitmesi için görüşmeler yapmaktadır” şeklinde devam etti.