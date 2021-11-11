Kaçakçılığa savaş açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, akaryakıtı, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek sistem kurulacak.

Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ilişkin "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı" da hazırlandı. Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışlar, bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli limit konulacak. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede görev alan bakanlıklar, EPDK'nin Saha Denetim Sistemi'ne veri paylaşımı yapacak, denetimler bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek…



Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, risk analizine uygun, toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurularak, ilgili kurumların kullanımına açılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu" oluşturulmuştu.