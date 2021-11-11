50 bin lira kayıp

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerine ait paraları çaldığı iddia edilen Hasan Öztekin şikâyet üzerine tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada pazarlamacı olan zanlının şirket adına bazı marketlere verdiği ürünlere karışık aldığı 50 bin 642 TL nakit parayı çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tağmaç Mehmet’in yaptığı Atensa Kâğıt Sanayi Limited isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalıştığını belirterek, 1 Nisan 2021 ile 9 Kasım 2021 tarihleri arasında bazı market sahiplerine verdiği mallara karşılık aldığı toplam 50 bin 642 TL nakit parayı çaldığını söyledi.



Olayın bilgilerine 9 Kasım 2021 tarihinde geldiğini dile getiren polis, zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, tespit edilmesi gereken market sahipleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi.Polis, zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğu belirterek, 2 gün tutukluluk emri talep etti.Mahkeme zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.