Pınar okuluna kavuşacak

Diyalog’un dün yayımladığı haberde Sütlüce’de yaşamını sürdüren 36 yaşındaki engelli Pınar Özverenoğlu ve ailesinin, “Sesimizi duyun ve bize yardımcı olun” çağrısına, yanıt gecikmedi.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman devreye girdi; sorunun çözümü için aileyle iletişime geçti.

Amcaoğlu 18 yaş üstü engelli bireylerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetki alanına girdiğini aileye aktardı ancak bu kadarı ile kalmadı.

Çalışma Bakanlığı ile de iletişime geçen Amcaoğlu, konuyu bakanlığa aktardı ve aileyi tekrar bilgilendirdi.



Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın devreye girmesi ile otobüsün tekrardan taşımacılığa başlaması için harekete geçildiği ifade edilirken, Çalışma Bakanlığı’nın da 2-3 gün içerisinde otobüsü devreye sokması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Engelli Pınar Özverenoğlu, okul servisinin arızalanması nedeniyle eğitimine devam edemiyordu.

Arızalanan litfli okul servisinin bir yıldır tamir edilmediği ifade edilirken, Pınar’ı okula gönderemeyen Önder ve Fezile Özverenoğlu çifti, kızlarının İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gördüğünü ancak okul servisinin bir yıl önce yandığını ifade etmişti.

Anne Fezile Özverenoğlu, servisin tamiri için 40 bin TL’ye ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istemişti.