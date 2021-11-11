4 anlaşma imzalandı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili dün temaslarda bulunduğu Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Alithia gazetesi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Anastasiadis’le görüşmesinde Kıbrıs sorunu, Gürcistan’ın AB katılım süreci ve diğer ortak konuların ele alındığını yazdı.

Gazete, Zurabişvili-Anastasiadis görüşmesinde karşılıklı olarak iki ülkenin devlet nişanlarının taktim edildiğini ve iki ülke arasında dört anlaşma ve memorandum imzalandığını aktardı.

Habere göre, imzalanan anlaşma ve memorandumlar, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler yapılması, göç konusu, akademik diplomaların karşılıklı tanınması ve organize suçla ortak mücadeleyi öngörüyor.



Anastasiadis, Zurabişvili’yle görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Gürcistan’ın AB’yle ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını, kendisinin ise Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin “çözüm temelini değiştirme yönündeki kabul edilemez değerlendirmelerini”, kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği MEB’deki “kışkırtmalarını” dile getirdiğini ifade etti.Zurabişvili ise, Anastasiadis’le görüşmesinde, “ülkesinin, topraklarının yüzde 20’sinin işgal altında bulunmasına ve Rusya’nın yeni sınırlara ilişkin politikasından” bahsettiğini belirtirken, ülkesinin AB’ye katılımı konusunda Güney Kıbrıs’ın desteğini beklediğini vurguladı.Zurabişvili ayrıca ülkesinin, “BM kararları ve AB normları temelinde Kıbrıs’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediğini” de ifade etti.