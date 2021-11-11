Öncelik ekonomi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, mevcut hükümet için en önemli konunun ekonomi olduğunu vurgulayarak, sıcak para bulunup ülkeye getirilmesi ve Maliye’nin güçlendirilmesi, bunun için de Ekonomik Örgütler Platformu ve diğer sektör temsilcileriyle birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu temsilcilerini kabul etti.

Kabulde, Ekonomik Örgütler Platformu’nda yer alan Oda ve Birlik yetkililerin yanında, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da hazır bulundu.



Kabulde konuşan Sucuoğlu, gelecek hafta içerisinde bir-iki günlük bir çalıştay düzenlemek istediklerini, bu çalıştayda “Yeni sektörel açılımlar nasıl yapılır? Turizm ve yükseköğrenimde neler yapılabilir? İnşaat sektöründe, ticaret ve sanayide hızlıca neler yapılabilir? Ne gibi yasal değişikliklere gidilebilir?” sorularına yanıt arayarak, temsilciler ve akademisyenlerle beraber kısa ve orta vadede neler yapılabileceğine karar vermek istediklerini açıkladı.

Deniz: Değerlendirmemiz gerekiyor

Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ise, ziyaretlerinin “nezaket ziyareti” niteliğinde olduğunu belirterek, Başbakan Sucuoğlu’nu bu zor süreçte Başbakanlık görevini üstlenme cesaretinden dolayı kutladı ve görevinde başarılar diledi.

Deniz, KKTC’nin dışa dönük ekonomik yapısından dolayı pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğuna ve bu süreçte Ekonomik Örgütler Platformu’nun, kısıtlı imkanlarına rağmen, istihdam ve işletmeleri korumak adına KKTC tarihinde ilk denilebilecek önlemler aldığına dikkat çekti.

Deniz, “Erken seçimin ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Uzun soluklu bir iktidar çıkartabilecek bir seçim sonucu temenni ediyoruz” dedi.