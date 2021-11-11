Piyasaya güvence verdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi ile mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, pandemi koşullarında küresel manada çok önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece herhangi bir kapanmanın söz konusu olmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemiyle mücadelede hedeflerinin aşılama oranını en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu belirterek, aşının direkt vatandaşa erişimi için çalışmaların bitmek üzere olduğunu açıkladı. Ortaya konulan çalışmalarla pandemi sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden birinin Kuzey Kıbrıs olduğunu belirten Pilli, “Şimdi o günlerde doğru şekilde uyguladığımız politikaların meyveleri toplama zamanı gelmiştir. Ülkemizi en güvenli ülkeler listesinde en üst seviyelere tırmandırma zamanıdır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Pandemi koşullarında küresel manada çok önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece herhangi bir kapanma söz konusu olmaz. En önemli hedefimiz aşılanma oranını en yüksek seviyeye çıkarıp, ülkemizi bu ‘yeni normal’ koşullarda dünyanın en açık ve en sağlıklı ülkesi haline getirmektir” ifadelerini kullandı.



Sağlığın ve ekonominin eşgüdüm içerisinde yönetilmesinin önemine vurgu yapan Pilli, şunları kaydetti: “Kısa vadeli en önemli stratejimiz sağlığımızı riske etmemek adına aşılanma oranını en yüksek seviyelere çıkarmaktır. Bunu sağlarsak ekonomimizin can damarı olan yükseköğrenim ve turizm sektörlerini sürekli açık tutacak sağlıklı koşulları da sağlamış olacak ve bu sektörlerin yeniden ayağa kalkmalarına olanak tanımış olacağız. Bu hedefe ulaşmak için, çok kısa bir süre içerisinde aşılanma çalışmalarına üreteceğimiz yeni uygulamalarla hız kazandıracağız. Devlet olarak aşıya erişimde herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktır. Önemli olan halkımızın aşıya erişiminde bir sıkıntısı varsa onu ortadan kaldırmak, hatta vatandaşın aşıya erişimini beklemek yerine, aşının direk vatandaşımıza erişimini sağlayacak çalışmaları hayata geçirmektir.”

En zor günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz

Görevde bulunduğu geçmiş dönemlerde pandemi yönetiminde sağlık çalışanları ve vatandaşlarla büyük bir işbirliği sağlayarak güçlü bir uyum yakaladıklarını belirten Pilli, vatandaşı yeni dönemde de salgınla mücadelede Bakanlığa destek vermeye çağırdı.

Pilli açıklamasında, “Halkımızı sağlığı için yeniden görev aldığım bu dönemde elbirliği ile sorunları aşacağımızdan kuşku duymamaktayım. Bize güvensinler. En zor günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Daha güzel ve sağlıklı günler bizleri bekliyor. Sağlıkla kalın” ifadelerine yer verdi.