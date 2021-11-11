‘Üretim duracak’ 

Özlem ÇİMENDAL

Mesarya bölgesindeki birçok köyün kuraklık kapsamı dışında bırakılması, suni gübre fiyatının 140 liradan 327 liraya yükselmesi üreticiyi isyan noktasına getirdi.

Sınırüstü, Gaziköy, Paşaköy, Vadili başta olmak üzere hemen hemen ülkenin dört bir yanındaki üretici artan giderler, ödemelerdeki aksaklık ve adaletsizlikler nedeniyle bitme noktasına gelirken, Diyalog’a konuşan Sınırüstü Muhtarı Halil Yenigün, Erdemli köyü muhtarı Kamil Şenocaklı ve Çiftçiler Birliği eski Genel Sekreteri Oğuz Ceyda üretimin durma noktasına geldiğini ifade etti.

Yenigün: Üreticiye bir darbe daha

Sınırüstü Muhtarı Halil Yenigün “Bir köye kuraklık ödeneği var, 3 kilometre ötedeki diğer köye yok” diyerek, tepki gösterdi. Yenigün, çiftçinin, köylünün en çok kullandığı şey olan suni gübrenin 140 TL’den 327 TL’ye çıkmasının da üreticiye bir darbe vurduğunu dile getirdi. Yenigün şunları söyledi:

“Halihazırda TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı, geciken veya verilmeyen destek ödemeleri nedeniyle girdi maliyetlerini karşılayamaz durumda olan üretici, 260 TL’lik fahiş artış nedeniyle yerle bir oldu, üretemez hale geldi.”

Şenocaklı: Üretim durma noktasında



Erdemli köyü muhtarı Kamil Şenocaklı ise Mesarya köylerinin ciddi kuraklık sorunu yaşadığını ve tazminat kapsamı dışında bırakılmasının tepkilere yol açtığını söyledi. Muhtar Şenocaklı, sunu gübre fiyatlarına gelen artışlar yüzünden üretimin durma noktasına geleceğini ifade etti. Şenocaklı şöyle devam etti:“Üretici, adaletsiz kuraklık ödeneği ve suni gübredeki fahiş artış nedeniyle dibe batarak, üretemez hale geldi.Bir köye kuraklık ödeneği verilirken, 3 kilometre ötedeki diğer köye kuraklık ödeneği verilmiyor. Kuraklık ödeneği verilen köye yağmur yağıyor da 3 kilometre ötede bulunan köye yağmıyor mu?. Üreticiye bir darbe de adaletsiz ödeneklerden geldi.”

Ceyda: Güneyden alım yapılacak

Çiftçiler Birliği eski Genel Sekreteri Oğuz Ceyda da kuraklık tazminatları konusunu mahkemeye götürüleceğini söyledi. Üreticinin kan ağladığını belirten Ceyda “Bu yıl ürün bulamayacağız. Çünkü bu fiyatlarla köylü libazma satın alamaz ve üretim yapamaz” dedi.

Böyle giderse ve hiçbir önlem alınmazsa patatesin bu yıl güneyden alınacağını da söyleyen Ceyda, birçok yere destek yaratılırken çiftçi ve köylüye kaynak yaratılmaması ve destek olunmaması nedeniyle üretimin bitirildiğine işaret etti.