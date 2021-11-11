Büyük lidere sevgi seli

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümü olan dün Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenler ve etkinliklerle anıldı.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm ilçelerde anma törenleri düzenlendi.

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, dün saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, siyasi parti yetkilileri, derneklerden temsilciler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

Tatar: Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlattı

Anıt Özel Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk, Atatürk’ün ilkelerinin, geçmişte olduğu bugün de Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yolunu aydınlattığı, dünyadaki pek çok ulusa rehberlik ettiğini vurguladı.

Oratoryo sunuldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla dün başkent Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakan Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına İkinci Kâtip Harun Nurullah Tanzi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Piyade Üsteğmen Emre Kaan Keskin birer konuşma yaptı.

Anma töreni, Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın “Tarihi Kartpostallarla Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” isimli sunumu ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunduğu “Oratoryo” ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021, 11:08