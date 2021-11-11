Herkes şokta

Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma yaşamını yitirdi. Kırma’nın önceki gün aniden rahatsızlandığı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü ve test sonucu pozitif çıkınca pandemi hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırılan Meryem’ın kısa sürede fenalaşarak, entübe edildiği açıklandı.

Lefkoşa Güneş Spor Kulübünün başarılı Badminton sporcularından olan Kırma, şimdiye kadar Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç hasta oldu. Kırma’nın vefatı sevenlerini yasa boğarken, dün ayrıca 89 yaşındaki Fatma Koç da Covid-19 nedeniyle hayata veda etti. Koç’un kronik rahatsızlığının bulunduğu belirtilirken, 19 Ekim’den beri yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

Sucuoğlu: Lütfen aşılarınızı yaptırınız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kırman’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Sucuoğlu, duyduğu üzüntüyü ifade etti; küçük kıza Allah'tan rahmet diledi. Sucuoğlu, halka aşı olmaları çağrısında bulundu ve hijyenin önemini de vurguladı.

Sucuoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada Kırma’nın önceki gün karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Sucuoğlu, Kırma’ya yapılan testler sonucunda Coronavirüs teşhisi konulduğunu belirterek, Acil Durum Hastanesi’ne sevkinin yapıldığını ve entübe edildiğini aktardı.

Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:



“İki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 pandemisi dolayısıyla maalesef 8 yaşında bir çocuğumuz yaşamını yitirmiştir. Karın ağrısı ile hastanemize başvuran çocuğumuza yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konulmuş ve acilen acil durum hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayata tutunamamıştır.Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür. Küçük kızımıza Allah’tan rahmet dilerim.Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşıyoruz.Yurttaşlarımız Covid-19'u daha fazla önemsemeli ve korunmalıdır. Hayatını kaybeden her yurttaşımız bizleri derinden yaralamaktadır. Halkımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz.”

Kuzeyde 133 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 can kaybının yanı sıra 133 pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta ise Coronavirüs son 24 saatte bir can aldı, 275 yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 13 bin 157 test yapıldığını, 100’ü yerel, 133 pozitif vakaya rastlandığını,108 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, pozitif vakalardan; 33 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 100 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Açıklamada, 38 kişinin Lefkoşa, 32 kişinin Girne, 25 kişinin Gazimağusa, 5 kişinin ise İskele bölgesinden olduğu kaydedildi.

Bakanlık dün yapılan aşı sayısını da bin 140 olarak bildirdi.