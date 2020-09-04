Kamuoyu aydınlatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Salamis Kamping Tesisi ile ilgili olarak herhangi bir anlaşma, sözleşme veya protokol imzalanmadığını belirterek, yasal yoldan konunun araştırılması için Hukuk Dairesi, Orman Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi’nden gerekli bilginin alınması, geçmiş tüm yazışmaların toplanması ve nihai görüşlerin verilmesi için gereken talimatların verildiğini bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son günlerde Salamis Kamping Tesisi ile ilgili basında yer alan haberler üzerine kamuoyunu aydınlatmak adına yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, Gazimağusa ilçesine bağlı Yeniboğaziçi Belediye hudutları içerisinde, “Koymbos Ormanı” olarak bilinen bölgede yer alan Salamis Karavan Kamping tesisinin bakımı, idamesi ve işletmesi ile ilgili protokolün ilkinin Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında imzalandığı belirtildi.