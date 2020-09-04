Kamuoyu aydınlatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Salamis Kamping Tesisi ile ilgili olarak herhangi bir anlaşma, sözleşme veya protokol imzalanmadığını belirterek, yasal yoldan konunun araştırılması için Hukuk Dairesi, Orman Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi’nden gerekli bilginin alınması, geçmiş tüm yazışmaların toplanması ve nihai görüşlerin verilmesi için gereken talimatların verildiğini bildirdi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son günlerde Salamis Kamping Tesisi ile ilgili basında yer alan haberler üzerine kamuoyunu aydınlatmak adına yazılı açıklama yaptı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Salamis Kamping Tesisi ile ilgili olarak herhangi bir anlaşma, sözleşme veya protokol imzalanmadığını belirterek, yasal yoldan konunun araştırılması için Hukuk Dairesi, Orman Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi’nden gerekli bilginin alınması, geçmiş tüm yazışmaların toplanması ve nihai görüşlerin verilmesi için gereken talimatların verildiğini bildirdi.
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