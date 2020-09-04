Bize özel çile

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Araç Muayene Şubesi önünde uzun araç kuyrukları devam ediyor ve hiç kimse yıllardır devam eden bu soruna bir çözüm getiremiyor.

Özellikle son günlerde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkması nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan vatandaşlar, Diyalog Medya’yı arayıp şikâyetlerini dile getirdi.

Devletin gelir sağladığı Araç Ruhsat ve Kayıt Dairesi gibi Araç Muayene Merkezi’nde yaşanan sorunun sadece personel eksikliğinden kaynaklanmadığını belirten vatandaşlar “Artan araç sayısına karşın, muayene merkezlerinin sayısı da artırılmalıdır” diyor.



Aşırı sıcak havada saatlerce beklemek zorunda kaldığını söyleyen vatandaşlar, bazı kişilerin kalp ve şeker hastası olduğunu belirterek “bu şartlar altında birileri hayatını kaybederse o zaman bunun hesabını kim verecek?” diye soruyor.Gelişmiş ülkelerde araç muayenelerini özel garajların yaptığına dikkat çeken vatandaşlar, KKTC’nin bu ülkeleri örnek alarak yeniden yapılanması gerektiğini ifade ediyor.

Elemanlar da sıkıntılı

Çok sayıda aracın muayene merkezi önünde sıralanması karşısında, memurlar da sıkıntılı anlar yaşıyor. Sırada beklemekten yorulan vatandaşlarla, muayene memurları arasında zaman zaman gerilimler de yaşanıyor.

Normal düzene geçilmesi için hükümetin karar almasını isteyen vatandaşlar “bugünkü halimizle dünyaya rezil oluyoruz” diyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2020, 11:08