‘Teslim olduk’

ABD’nin, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunu ‘bazı şartlar’ ileri sürerek kaldırması sonrasında Rum siyasi partilerinden farklı tepkiler geldi. Özellikle Rum Komünist AKEL partisi, ABD’nin, Rus donanmasının bölgedeki varlığına ilişkin şartlarını sert bir dille eleştirirken, Rum liderliğini ABD’ye teslim olmakla suçladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum iç cephesinde konuyla ilgili çeşitli tepkilerin ortaya çıktığını, özellikle muhalefetin hükümeti soru yağmuruna tuttuğunu belirtti. Gazete, AKEL’in Rum hükümetini, dış politikanın anahtarını ABD’nin isteklerine teslim ettiği konusunda eleştirdiğini iletti.

AKEL; Anastasiadis-DİSİ hükümetinden, Trump hükümetinin diğer devletlerle ilişkiler konusundaki isteklerini uygulamayı sürdürüp sürdürmeyeceğine yanıt vermesini de istedi.

Herkes farklı telden

ABD’yle olan stratejik işbirliğinin derinleşmesinin başka bir ülkeye karşı olmadığını vurgulayan DİSİ partisi ise “dış politikanın dürüstlük ve net bir hedefle geliştirildiği zaman, ikileme girilmesine gerek olmadığını” savundu.

Esasında bu kararın Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) düzeyinin yükseltilmesine ve silah sistemlerinin modernleşmesine yol açmadığını dile getiren EDEK partisi ise, bunun siyasi uzantılara sahip bir karardan ibaret olduğunu dile getirerek, bu siyasi uzantıların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Dayanışma Hareketi de bir açıklama yaparak “bunun herhangi bir askeri öneme sahip olmayan, doğru gidişata yönelik bir hamle olduğunu” savundu.ELAM ise açıklamasında “kendilerini kandırmadıklarını ve hiç kimsenin kendilerini kurtarmaya gitmesini beklemediklerini” dile getirdi.

Türkiye’den misilleme

Alithia gazetesi ise, Türkiye’nin konuyla ilgili tepkisini öne çıkardığı haberinde “Türkiye Silah Ambargosunun Kaldırılması Konusunda Misilleme Tehdidinde Bulunuyor- Kızgın Bir Tepkiyle Kararın Yeniden Gözden Geçirilmesini İstiyor” başlıklarını kullandı.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün konu hakkında yaptığı açıklamada, ABD ile Rum Yönetiminin, bir anlaşmaya varılması ve “Kıbrıslılara” vizenin kaldırılması, kişisel verilerin korunması, çifte vergilendirmeden kaçınılması ve ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi gibi bir dizi başka konu üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Hristodulidis, Rum kesiminin çeşitli devletlerle geliştirdiği ilişkilerin Türkiye’nin aleyhinde olmadığını ve bölgedeki güvenliğin düzeyinin yükseltilmesini amaçladığını sözlerine ekledi.

“Diplomatik kaynaklar” ise gazeteye yaptıkları açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili kararı “Doğu Akdeniz’deki kriz ve Türkiye’nin Maraş’ın yerleşime açılması tehditlerinin tam ortasında açıklamayı tercih etmesinin, hem Türkiye’ye hem de başkalarına mesajlar gönderdiğini” öne sürdü.