Mezarcılara oy atmayın

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) önceki akşam Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre; açık havada gerçekleşen toplantıda YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı konuşma yaptı.

Arıklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“42 yıl önce bir Türk tezi olarak ortaya atılan Federasyon tezi, zamanla bir taviz mekanizmasına dönüşmüş, en son Crans Montana’da Akıncı’nın verdiği tavizlerle Kıbrıs Türkü’ne mezar haline getirilmiştir. Türkiye’nin garantisinin sulandırıldığı, Türk askerinin çekildiği, siyasi eşitlik ve egemenliğin ortadan kalktığı bir federasyon modeli Kıbrıs Türkü’ne mezardır. Mezar kazıcılarına oy vermeyin. KKTC’yi yaşatacak ve yüceltecek olanlara bir şans verin.”

YDP Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada, 750 kişilik bir ordu ile sahada olduklarını söyledi.

Büyükyılmaz, yarın saat 12.00’de her ilçeden 100’er kişi olmak üzere toplam 600 kişinin Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda toplanacağını ve oradan hep birlikte YSK’ya yürüneceğini açıkladı.



Büyükyılmaz, “Adayımızı yalnız bırakmayacağız. Biz bu seçimlerde tarih yazacağız” dedi.

YDP’ye 17 kişi birden katıldı

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 18 kişinin partiye katıldığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Emekli Kurmay Albay Ali Koruk ile birlikte 17 kişi partiye katıldı.

Arıklı, “Vatan müdafaası sadece silahlı kuvvetlerde yapılmıyor. Siyasette de vatana hizmet esas olmalı” dedi.

Emekli Kurmay Albay Ali Koruk, “YDP bir misyon partisidir. YDP bu toplumda hakkı yenilenlerin, ötekileştirilenlerin partisi olarak biliniyor. Madem bu misyon bu partinin ana fikri. Ben de burada bir nefer olmaya geldim” şeklinde konuştu.

