BRT karıştı

KKTC siyaset ve yayıncılık tarihinde dün gece bir ilk yaşandı. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, devletin yayın organı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) önceden planlanmış programa çıkmaya hazırlanırken sendikanın eylemiyle karşılaştı.

BRTK Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) ani bir kararla stüdyoyu basarak, Başbakan Tatar’ın programa girişini engelledi.

Bu olay üzerine BRT binasını terk eden Başbakan Tatar, yaşananlardan büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu Başbakan Tatar, karşılaştığı manzara sonrasında BRTK binasını terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat da BRTK’nın Toplu İş Sözleşmesi’ni (TİS) imzaladığını ancak şartlara uymadığını savundu. Kanat, 2006 yılından beri BRTK’da çalışan 43 kişiye sözleşme yapılmadığını söyledi.

Neler yaşandı

Başbakan Ersin Tatar, dün akşam saat 10.40 sıralarında programa katılmak için BRT’ye gitti. Ancak kurumun giriş kapısı önünde bekleyen sendika üyeleri Başbakan Tatar’ı içeri almama eylemi yaptı. Başbakan Tatar, kurumun girişinde bir süre aracının içerisinde bekledi. Şok eylem üzerine BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ve Müdür Meryem Özkurt da kuruma geldi. Bozkurt, eylem yapan sendika üyelerine tepki gösterirken, Başbakan Tatar aracından inip, stüdyoya doğru yöneldi.

Bunun üzerine eylemciler de stüdyoya yöneldi.

Tatar BRTK’yı terk etti



Sendika, şok eylem kararı aldığını açıklayarak, kameraman ve ses masasındaki çalışanları da eyleme dahil etti.Sendika üyeleri Başbakan Tatar’ı, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ve müdür Meryem Özkurt'u alkışlarla protesto etti. Kurumda protestolar devam ederken, Başbakan Ersin Tatar kurumdan ayrıldı.Polis de BRTK’ya gelirken, program iptal edildi.

Tatar: Bunlar yaşanmamalıydı

Başbakan Tatar, karşılaştığı manzara sonrasında BRTK binasını terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Tatar “Sendikanın BRTK yönetim Kurulu Başkanı ile yaşanan sıkıntısı varmış. Bu yüzden de stüdyo basılmasını yadırgadım. Çok üzgünüm. Bunlar yaşanmamalıydı” dedi.

Kanat: Sözleşmeye uysunlar

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, BRTK’nın Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladığını ancak şartlara uymadığını savundu. Kanat, 2006 yılından beri BRTK’da çalışan 43 kişiye sözleşme yapılmadığını söyledi.

Kanat, “Bu 43 arkadaşımızın TİS kapsamında akitlerinin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kanat, Başbakan Ersin Tatar’ın sorunlarına kayıtsız kaldığını da savunarak, “Bu süreçte tüm siyasilerin katılacağı programları protesto edeceğiz” dedi.