Kuzeyde 17, güneyde 3 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 17, Güney Kıbrıs’ta ise 3 yeni pozitif vaka tespit edildi.

KKTC’de Covid-19 vaka sayısı, dün itibarıyla 361’e, güneyde de bin 498’e çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre, pozitif vakalardan 6’sı hava yolu, 2’si de deniz yoluyla ülkeye geldi. 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını belirten Pilli, söz konusu kişilerin bu sürede gözetim altında olduklarını bildirdi.

Pilli, dün 11 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını açıkladı.

Aşı sıkıntısı yok



Önümüzde kış aylarının olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak gerekli önemleri aldıklarını açıkladı. Pilli, “Her sene grip aşıları dünyada yenileniyor. Aşılar henüz Türkiye’ye de gelmemiştir. Türkiye’ye geldikten 3 gün sonra aşılar KKTC’ye gelmektedir” diye konuştu.Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadele konusunda da herhangi bir ilaç ve malzeme eksikliği bulunmadığını belirtti. Halkın da duyarlı olduğuna dikkat çeken Bakan Pilli, tıbbi malzeme bağışlarının yapıldığını, Türkiye’den de gerekli tüm desteğin geldiğini, solunum cihazlarında da bir eksiklik olmadığın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı bölümünde 50 yatağın yoğun bakıma dönecek şekilde alt yapının hazırlandığını kaydetti.

Pandemi hastanesi kısa sürede tamamlanacak

Pandemi Hastanesi’nin muhtemelen 45-60 gün içerisinde sona ereceğini dile getiren Pilli, “100 yataklı olan hastanede, 12 gözlem odası, 64 tek kişilik oda ve 24 yoğun bakım odası var. 11 bin 500 metre kare kapalı alanı ve 6 tane tam donanımlı ameliyathanesi olan tam donanımlı bir hastane” dedi.

Güneyde 3 yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 2 bin 149 Coronavirüs testi sonucunda 3 pozitif vaka daha saptandı. Güney’de toplam vaka sayısı bin 498’e çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı, yeni vakalardan birinin Pournero kabul merkezinde bulunan bir Suriyeli; ikinci vakanın bireysel test yaptıran bir kişi ve üçüncü kişinin ise semptom gösterdikten sonra test yaptıran bir kişi olduğunu açıkladı.