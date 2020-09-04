Yoğun bakımda

Onur ULAĞ

Girne-Değirmenlik taş ocakları mevkiinde meydana gelen kazada tanker sürücüsü 55 yaşındaki Mükerrem Ertosun ağır yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybedip, 15 metre yükseklikten bankete düşmesi ve devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kazada ağır yaralanan Ertosun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 15.00 sıralarında Değirmenlik taş ocakları mevkiinde meydana geldi. Yönetimindeki 06 AP 5420 plakalı su tankeri ile Karayolları Dairesi’ne ait şantiyeden taş ocaklarına giden Mükerrem Ertosun, toprak yol üzerinde, doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada 15 metre yükseklikten bankete düşüp, sol yan kısmı üzerine devrildi.

Olayda ağır yaralanan tanker sürücüsü Mükerrem Ertosun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ertosun, yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.