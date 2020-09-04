Vizyonunu pazartesi açıklayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, hem içeride, hem dışarıda çok daha verimli çalışan, etkin bir Cumhurbaşkanlığı tasarladıklarını belirtti.

Erhürman “Cumhurbaşkanlığı makamı için doğrusu budur” dedi.

Verilen bilgiye göre; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Hemşireler Birliği’ni ziyaret etti.

Birlik yöneticileriyle özellikle sağlık çalışanlarının sorunları ve pandemi sürecini değerlendiren Erhürman, sağlık çalışanlarının böylesine büyük bir salgınla mücadele edecek donanıma ve yetkinliğe sahip olduğunu vurguladı.

Pandemi döneminin çok öğretici olduğunu, sağlık çalışanlarına toplumun her kesiminin güven duyduğunu kaydeden Erhürman, devlet yönetiminin ise uyumsuzluk, koordinasyonsuzluk ve yanlış adımlar nedeniyle ciddi bir güvensizlik yarattığını kaydetti.

Halkın bütün kesimlerinin sağlık çalışanlarına güvendiğine işaret eden Erhürman, hükümetin ise güven verme konusunda çok kötü bir durumda olduğunu söyledi.

Erhürman, pandemi sürecinde organizasyonsuzluğun ekonomide ve eğitimde de organizasyonsuzluğu beraberinde getirdiğini, sorunların katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

“Tek bilim kurulu ve kriz merkezi olmalıydı”

Pandemi sürecinin başında birden çok bilim kurulundan bahsedildiğini, bunun ciddi bir karmaşayı beraberinde getirdiğini anımsatan Erhürman şunları kaydetti:



“Başından beri tek bir Bilim Kurulu, bir de onunla birlikte çalışacak sağlık alanında kriz merkezi ve ekonomi anlamında kriz merkezi oluşturulması gerekliydi ki, doğru kararları verebilelim. Sağlığı da gözeterek, ekonomiyi en iyi şekilde ayağa kaldırabilecek kararları alabilelim. Ama bir yandan sağlık çalışanlarımızın özverileri sayesinde özgüvenimiz güçlenirken, diğer taraftan da yönetim kaynaklı bir güvensizlik problemiyle karşı karşıyayız.”



Erhürman vizyonunu açıklayacak

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili vizyonunu pazartesi akşamı düzenlenecek etkinlikle açıklıyor.

CTP’den verilen bilgiye göre; “Doğrusu Geliyor” adı verilen etkinlik, Lefkoşa’da Büyük Han’da saat 20.00’de başlayacak.



CTP heyetinden Pile’ye ziyaret

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, Pile’yi ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; CTP Milletvekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ziyarette yaptığı konuşmada, Pile’de iki toplumun bir arada yaşamasının Kıbrıs’ta çözümün güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

