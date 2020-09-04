Temaslılar karantina altında

Çiğdem AYDIN

Güzelyurt Belediyesi’nde çöp aracını kullanan bir personelde, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nun sekreterinde ve Vadili’de bir kuaförde Coronavirüs tespit edildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını, temaslısı olan 8 çalışanın karantinaya alındığını açıkladı.

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda ise okul sekreterinin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.

Okul yönetimi tarafından velilere gönderilen mesajda, sekreterin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Sekreterin son 6 gündür okula gitmediği kaydedildi. Ayrıca tüm okul çalışanlarına test yapılacağı açıklandı.

Vadili bölgesinde ise bir kuaförde Coronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi. Söz konusu vakanın temaslıların tespit edildiği kaydedildi.

Özçınar: Kontrol altında

Güzelyurt Belediyesi’nde çöp aracını kullanan bir personelde Coronavirüs’e rastlandı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediyede dış görevde çalışan bir personelde Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Özçınar, yapılan tespitler sonrasında, belediye personelinin testinin pozitif çıkması sonrasında personelin ailesinin kontrol altına alındığını, son 3 gün içinde de ilk temaslı olduğu kişiler tespit edilerek, karantinaya alındığını kaydetti.

14 gün boyunca izole olacak. Belediyenin işleyişinde bir sorun yoktur” dedi.



Özçınar “Hepimiz şaşırdık üzüldük ilk anda ama korkulacak bir durum yok. Yerel vakaların belirlemeye başladığını biliyorduk. Zaten ülkenin birçok noktasında vardır. Ateşi çıktı personelimizin testi yaptık Covid-19 tespit edildi. Tedavisi yapılıyor önemli olan nereden bulaştığını bulmamızdır. Kendisi de bilmiyor. Araştırıyoruz. Bana göre esas tespit 15 gün sonra olacak. Bulaşan varsa yoksa 15 gün sonra anlayacağız” dedi.Özçınar, vatandaşların maskelerini mutlaka takarak sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen kurallarına herkesin uyması çağrısında bulundu.

Keleş: Endişelenecek bir durum yok

Bel-Sen Başkanı Fikret Keleş de, Güzelyurt Belediyesi’nde çöp aracını kullanan bir personelde

Covid-19’a rastlanıldığını doğrulayarak, onunla birlikte 8 kişi çalışanın da karantinaya alındığını söyledi. Keleş, “Görüştüğü kişiler de takip altındadır. Şu an için endişelenecek bir durum yoktur” dedi.

Vadili’de bir vaka

Vadili bölgesinde ise bir kuaförde Coronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi. Söz konusu vakanın temaslıların tespit edildiği kaydedildi.

İlkokulun sekreteri pozitif çıktı

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda ise okul sekreterinin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı. Okul yönetiminden velilere gönderilen mesajda, “Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir” ifadeleri kullanıldı. Sekreterin 6 gündür okula gelmediği belirtilen mesajda, tüm öğretmen ve personele PCR test yapılması için harekete geçildiği ifade edildi.

Mesajda şunlar belirtildi: “Sayın veli; Sizleri aydınlatma bakımından bu bilgileri sizinle paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Okulumuzu yeni öğretim yılına en iyi şekilde açmak için uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir. Sekreterimiz hafta sonu da dahil 6 gündür okula gelmiyor. Bu konu ile ilgili okul müdürü olarak en üst düzeyde Eğitim Bakanlığımızı bilgilendirdik. Sağlık Kurulu bilgilendirildi. Toplu olarak öğretmen ve çalışanlarımıza PCR testi yapılmasını ve izole konusunu sorguladık. Bekliyoruz. Bizler ve öğretmenlerimiz ile çalışanlarınızın şu an sağlık durumları iyidir. Muavinimizin PCR testi negatif çıktı. Bilgilerinize önemle duyurulur.”