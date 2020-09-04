Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar önceki akşam, UBP Gönyeli Örgütü’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakanlar, milletvekillerinin de katıldığı gecede Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Aday benim ama bu seçim, KKTC’nin, Ulusal Birlik Partisi’nin geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Yeni bir gelecek istiyorsak, Türkiye ile uyum içinde bir dönem istiyorsak, diplomasisiyle, ekonomisiyle daha güçlü bir ülke istiyorsak bu seçimi mutlaka kazanmalıyız.”

UBP’nin turizmden eğitime her alanda ortaya koyduğu vizyonla halkın takdirini kazandığını söyleyen Tatar, UBP’nin potansiyelinin ve halkın takdirinin sandığa yansımasının çok da zor olmayacağını ifade etti.

“Başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz”

Seçimden olumsuz bir sonuç çıkmasının sadece UBP için değil, KKTC’nin geleceği için de sıkıntı yaratacağını savunan Tatar şunları ekledi:

“KKTC’ye inanan, bu devletin varlığına inanan, Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda özgürce var olmasına inanan herkesle bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz.”

Egemen eşitlik temelinde bir çözüme dikkat çeken Tatar, konjonktürel gelişmelerin federal çözüm olasılığını iyice ortadan kaldırdığını söyledi.

“Gerekirse müzakere de ederiz”

Tatar, şu ifadeleri de kullandı:



“BM’nin çağrısı olursa gideriz, görüşlerimizi söyleriz. Gerekirse müzakere de ederiz. Biz de müzakerelerden yanayız. Gidip partimizin, halkımızın görüşlerini yansıtacağız. Ancak Sayın Akıncı gibi gidip harita vermeyeceğiz, süreci sıfır asker noktasına getirmeyeceğiz.”

“Artık yeni politikaların zamanı geldi”

Akıncı’nın sadece takvim gereği değil ruhen de görev süresini tamamladığını iddia eden Tatar, artık yeni politikaların hayata geçme zamanının geldiğini söyledi.

Güzelyurt’ta muhtarlarla buluştu

Öte yandan Ersin Tatar, Güzelyurt bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre; gecede, bakanlar, milletvekilleri, Güzelyurt İlçe Örgütü ile partililer de hazır bulundu.

Ersin Tatar, pandemi süreci için büyük mücadele verdiklerini, kamu maliyesini çökertmeden, işsizliği artırmadan, ekonomik çarkları da düşünerek hem önlem aldıklarını hem de açılımlar uyguladıklarını kaydetti.

Tatar, “Elbette eleştiri de alacağız ama bir buçuk yılda ekonomik ve mali anlamda yapılanların da dikkate alınmasını istiyoruz” dedi.

Tatar, KKTC'nin içinde bulunduğu duruma ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara işaret ederek, “Çok farklı bir seçime doğru gidiyoruz” dedi.

Kıbrıs adasının stratejik öneminin daha da arttığına işaret eden Tatar, ABD'nin bölgedeki çıkarını düşünerek Rumlara silah ambargosunu kaldırdığını söyledi.