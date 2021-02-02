Kararname yürürlükte

Dış ticaret ithalatçı belgesi ve ihracatçı belgesinin süresi uzatıldı

Kararname yürürlükte
banner432

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dış Ticaret İthalatçı Belgesi ve İhracatçı Belgesinin Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girdiğini açıkladı. 
Kararname ile 31 Aralık tarihinde süresi biten ve 31 Ocak’ta geçerliliği biten İthalatçı ve İhracatçı Belgelerinin geçerlilik süresi 1 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kararname ile pandemi sürecinde bürokrasiyi azaltmak ve Ticaret Dairesi’nde oluşacak olası yoğunluğun önüne geçmek ayrıca internet kayıt sisteminin hazırlığının tamamlanmasına olanak sağlamak amaçlanıyor.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘İki devlet olmaz’
‘İki devlet olmaz’
  1. GÜNEY

banner471

banner459

banner473

banner460