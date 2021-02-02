4 kişi de kefil oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda husumetli oldukları şahıslarla uzlaşmak için buluşan ancak konuşmak yerine şiddete başvuran Barış Akın ve Talat Usta hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar toplam 25 bin nakit ve 400 bin TL’lik kefalet senediyle serbest kaldı.

Duruşmada olayla ilgili iddialar aktarılarak, teminat talep edildi. Soruşturmayı yapan polis, Barış Akın ve Talat Usta’nın 28 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında husumetli oldukları H.A. ve F.D. ile anlaşmak ve konuşmak için bir araya geldiklerini ancak kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavgada Barış Akın’ın tekme ve elleriyle F.D'yi vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra H.A.’nın başına da sert bir cisimle vurduğunu ifade etti. Polis, H.A.’nın başında 4,5 santim kesi meydana geldiğini açıkladı.

Polis, zanlıların daha sonra H.A. ve F.D.’yi zorla araca bindirip, Surlariçi’ne götürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların F.D’ye hitaben "Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı” demek suretiyle şiddet tehdidini de aktardı. Polis, şikayet üzerine zanlıların gözaltına alındıklarını, mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Bu süre içerisinde zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti. Mahkeme, Barış Akın’ın 15 bin TL, Talat Usta’nın 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Mahkeme, ayrıca zanlılar için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.