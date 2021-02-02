Yoğun hazırlık

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Çavuşoğlu, dün Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nu ziyaret etti. Çavuşoğlu dün ayrıca Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, bugün saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek ve 13.45’te ise Cumhurbaşkanlığı’nda heyetler arası çalışma toplantısı yapılacak. Çavuşoğlu’nun ziyareti ile birlikte Kıbrıs Türk tarafı Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleşecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesi yoğun bir hazırlık döneminin startını verdi.

Sennaroğlu ve Candan’a başarı diledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu KKTC’de resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasına , Meclis Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu ve Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Armağan Candan’ı tebrik ederek başladı.

Çavuşoğlu, KKTC ziyareti kapsamında; pandemi döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin tam olduğuna vurgu yaptı.

Yapılması düşünülen 5 + 1 BM gayrı resmi konferansında Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda hangi tutumların sergileneceği ve hangi adımların atılacağı noktasında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere diğer yetkililerle değerlendirmeler yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un selamlarını getirdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, ziyareti için Çavuşoğlu ve heyetine teşekkür etti.

Sennaroğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hasmane tutumuyla Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya devam ettiğini, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye’nin omuz omuza olduğu müddetçe haklarına kimsenin dokunamayacağını kaydetti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’ın yanı sıra Meclis Divan heyeti üyesi milletvekilleri; Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Saner: Rumlar Ada’yı paylaşmak istemiyor

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Saner, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile TC ilişkilerin tarihsel bağlarından dolayı yavruvatan anavatan şeklinde, Kıbrıs Türkünün de Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Saner, ”Sizlerle birlikte her tür kararı almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili ise, Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının tek sebebinin Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesi olduğunu kaydeden Saner, Birleşmiş Milletlerin elinde en uzun süreli çözülemeyen dosyanın Kıbrıs dosyası olduğunu da belirtti.

Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen bir çözüm bulunamadığını belirten Saner, “Federasyon görüşmelerinin çok da fazla bir anlamı kalmamıştır” dedi.

Çavuşoğlu: Hükümete desteğe hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yeni hükümetin göreve gelmesi sonrası KKTC’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin önceden önerdiği 5+1 gayri resmi toplantı için trafiğin biraz hızlandığını belirten Çavuşoğlu, Covid-19 pandemisine bağlı olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Mart başı, New York’ta toplantıyı düzenlemek niyetinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak ‘nasıl bir tutum sergileyeceğiz, hangi adımları atıyoruz’ bunların değerlendirmesini yapacağız” dedi.

Ertuğruloğlu: Güçlü Türkiye güçlü KKTC

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı ve ekibini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirerek, Kıbrıs konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

52 yıllık müzakere sürecinin başarısız olduğunu belirten Ertuğruloğlu, aynı şeyleri tekrarlayarak farklı bir netice beklemenin mümkün olmadığının bilinciyle yeni bir süreç öngördüklerini vurguladı.

Ülkenin realitelerine dayalı olarak iki millet, iki ayrı demokrasi, iki ayrı hukuk, iki ayrı egemen devlet varlığı temelinde politika savunduklarını kaydeden Ertuğruloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu toplantı, daha önce de hem anavatanın hem de bizlerin vurguladığı gibi, 52 yıllık toplumlar arası müzakere sürecine benzeyen bir toplantı olmayacaktır. Detay konuşulmayacaktır, alışılagelmiş başlıklar konuşulmayacaktır, güven artırıcı önlemler gündemde olmayacaktır. 5+1’deki hedef ortak zemin olup olmadığının belirlenmesidir. İyi niyetle, uzlaşı arzulayarak bu toplantıya katılacağız. Aynı iyi niyeti, aynı uzlaşı arzusunu karşı taraf sergilerse ortak zemin gündeme gelirse ona göre hareket edeceğiz.”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın çalışmalarını gururla izlediğini de belirten Ertuğruloğlu, “Anavatanımız güçlü olduğu kadar Kıbrıs Türkü güçlüdür. Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Sevgili Tahsin abi…

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Sevgili Tahsin abi’ diye hitap ettiği Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na “Sizinle daha önce de çalıştık. Tecrübelerinizden istifade ediyoruz, öğreniyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu’nun göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, orada da birçok konuyu ele aldıklarını anlattı.

Bugün Kıbrıs’a gelerek Türkiye Cumhurbaşkanı liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına olan desteklerini bir kere daha vurgulamak istediklerini söyledi.

Salgın döneminde bir taraftan Acil Durum Hastanesi’ni açarak, KKTC Hükümeti’nin aldığı tedbirlere destek vermeye devam ederken, diğer taraftan aşıları gönderdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkına gerekli aşıları gönderiyoruz. Bugüne kadar 40 bin doz aşı geldi. Önümüzdeki süreçte bu aşı miktarını artıracağız ve böylelikle KKTC’de ayrım yapmaksızın tüm kardeşlerimiz aşı olma imkanını yakalayacak” dedi.

“Müzakere zemini var mı yok mu göreceğiz”

Kıbrıs sorununa da değinen Çavuşoğlu, müzakere ile ilgili sürecin hızlanmaya başladığını belirtti.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Kıbrıs müzakereleri ile ilgili 5+1 gayri resmi toplantı bizim fikrimizdi. Çünkü artık federasyon için 52 yılı tükettik. Tüm yöntemler tüketildi. Bunun için müzakere yapmanın bir faydası olmayacağını biz biliyoruz. Sanırım Rum tarafı da biliyor. Ama maalesef Rum tarafında bizim gibi ilkeli ve dürüst bir tutum sergilenmiyor. Federasyon için müzakere etmenin bir anlamı yok. Yarın tabii Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında da değerlendirmelerimizi yapacağız.

Neyi müzakere edeceğimizi önce gayri resmi görüşmemiz gerekiyor. Bizim tutumumuz belli. Elbette soracağımız sorular var. Karşı tarafın ne kadar samimi olduğunu ölçme imkânımız olacak. Böylelikle bir müzakere zemini var mı yok mu bu toplantıda göreceğiz.”

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin uyum içerisinde çalışmasını istediklerini belirten Çavuşoğlu, “Sizlerle beraber de uyum konusunda hiçbir şüphemiz yok. KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün haklarını birlikte görüşeceğiz, birlikte karar alacağız ve birlikte savunacağız” dedi.