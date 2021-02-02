Güney Kıbrıs’ta, kuaförler görevde

Güney Kıbrıs’ta, 10 -31 Ocak tarihleri arasında uygulanan tam kapanma/lockdown önlemlerinin yumuşatılmasının ilk aşaması dün başladı.

Bu uygulama çerçevesinde berberler, kuaför, güzellik salonları yeniden çalışmaya başladı. Özel işletmelerde personelin doğal katılım oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.

Ancak evlerde toplantılar yasak olacak, sadece 1 ve 2. sınıf akrabalara ziyaretler iki kişi ile kısıtlı kalacak.

Tedbirlerin gevşetilmesinin ikinci aşaması ise 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulamaya girecek.

1. Kamu ve özel liseler ve mesleki okullarının son sınıfları (lise üç) ile ilkokullar açılacak.

2. Büyük mağazalar ile Alış Veriş Merkezleri AVM/Mall dâhil perakende işletmeler açılacak.

3. Şans oyunları işletmeleri, masa sandalye kullanımı olmadan sadece kupon doldurma işlemleri için açık olacak.

4. Müze ve diğer arkeolojik alanlar yeniden çalışmaya başlayacak.

5. Dini mekânlarda dini törenler sadece 50 kişinin katılımıyla ve sağlık protokollerine tam uyularak yapılabilecek.

6. Ev ziyaretleri için sadece dört kişiye izin verilecek.