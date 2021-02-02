‘Hak arayışı mücadelesi’

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinde kesinti yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını yargıya götüreceklerini açıkladı.

Serdaroğlu, “Her Türlü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye karşı, sendikamız Anayasa Mahkemesi’nde hak arayışı mücadelesine başlamıştır” dedi.

Avukat Şefik Aşçıoğulları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne davanın dosyalandığını açıklayan Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğine yönelik kesinti kararına ilişkin, “Bu kazanılmış hakka karşı alınan gayri hukuki Bakanlar Kurulu kararına, yüce Anayasa Mahkemesinin dur diyeceğine olan inancımız tamdır” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 11:41